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Cătălin Predoiu, mesaj după demisia din conducerea PNL: România poate rata o oportunitate istorică dacă întârzie formarea noului Guvern

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BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Cătălin Predoiu Foto: Inquam Photos / George Calin
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La o zi după ce și-a depus demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, Cătălin Predoiu a transmis un mesaj de avertisment privind poziționarea strategică a României. Liberalul susține că întârzierea formării unui guvern cu mandat deplin poate afecta capacitatea țării de a se implica în marile proiecte de conectivitate care vor modela relațiile comerciale, energetice și logistice dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu în următoarele decenii.

Cătălin Predoiu avertizează că întârzierea formării unui guvern cu mandat deplin poate afecta capacitatea României de a se poziționa în marile proiecte de conectivitate care vor lega Europa de Asia și Orientul Mijlociu în următoarele decenii. Într-o postare publicată joi pe Facebook, acesta susține că țara noastră se află într-un moment decisiv, în condițiile în care la nivel internațional sunt conturate noi rute comerciale, logistice și energetice.

„Ca urmare a lipsei unui guvern cu mandat deplin, România pierde șansa de a deveni un jucător esențial pe ruta marilor coridoare de conectivitate”, a scris Predoiu pe rețeaua socială.

Potrivit acestuia, poziția geografică a României, la intersecția dintre Marea Neagră, Europa Centrală, Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, oferă țării o oportunitate de a deveni unul dintre principalele noduri de conectivitate ale continentului.

Predoiu susține că lipsa unui executiv stabil reduce capacitatea României de a negocia și promova proiecte strategice într-un moment în care la Bruxelles și Washington se discută noile coridoare eurasiatice. În opinia sa, această situație poate afecta șansele țării de a atrage investiții și de a-și consolida rolul geoeconomic în regiunea Mării Negre.

În analiza sa, acordă o atenție specială așa-numitului „Middle Corridor” (Coridorul de Mijloc), o rută comercială care conectează Europa de Asia Centrală prin Marea Caspică, Caucaz și Marea Neagră, fiind văzută ca o alternativă la traseele care traversează Rusia.

Potrivit acestuia, Portul Constanța ar putea deveni principalul punct de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru mărfurile care circulă între Europa și Asia Centrală prin Azerbaidjan, Georgia și Marea Neagră. De asemenea, dezvoltarea conexiunilor de transport cu Bulgaria ar putea consolida poziția României pe această rută.

Predoiu amintește și de proiectul cablului energetic submarin Georgia - România, care ar putea facilita transportul energiei verzi din regiunea caspică către statele europene.

În postare el enumeră cinci proiecte majore pe care le consideră relevante pentru viitorul economic și strategic al României: Middle Corridor, coridorul TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), New Development Road, IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor) și Coridorul Vertical. Potrivit acestuia, toate aceste proiecte au un element comun: converg în bazinul Mării Negre, regiune în care România dispune de avantaje logistice importante prin Portul Constanța, Canalul Dunăre - Marea Neagră și accesul la piața unică europeană.

Cătălin Predoiu consideră că aceste atuuri oferă României șansa de a deveni un hub regional pentru transportul de mărfuri, energie și date între Europa, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

În final, acesta avertizează că alte state europene se poziționează deja pentru a beneficia de noile coridoare economice, iar întârzierile politice pot avea consecințe pe termen lung pentru România.

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„România nu pierde doar timp până la formarea unui nou guvern. Ea riscă să piardă poziționarea într-o generație de proiecte care vor defini circulația mărfurilor, energiei și capitalului între Asia, Orientul Mijlociu și Europa pentru multe decenii de aici înainte”, a afirmat Predoiu.

El și-a încheiat mesajul cu un nou avertisment privind competiția regională pentru atragerea fluxurilor comerciale și logistice. „În geopolitică, oportunitățile nu rămân disponibile la infinit: dacă România întârzie, alte noduri logistice din regiune vor absorbi fluxurile comerciale”, a concluzionat Cătălin Predoiu.

Editor : M.I.

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