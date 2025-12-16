Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că impozitarea progresivă era alternativa corectă la creșterea TVA și că ar permite reducerea poverii fiscale pentru salariile mici, concomitent cu o taxare mai ridicată a veniturilor mari. Oficialul a vorbit și despre impactul salariului minim asupra mediului de afaceri, subliniind că nu toate industriile sunt afectate în același mod și atrăgând atenția asupra fenomenului muncii la negru.

Florin Manole a explicat că sensibilitatea la salariul minim diferă semnificativ de la un sector la altul: „Nu toți patronii și nu toate industriile au aceeași sensibilitate la tema salariului minim, ca să dau exemplu exagerat. În IT nu cred că e nimeni pe salariul minim și acolo nu este o discuție despre asta. În restaurante însă este o temă”, a spus Florin Manole.

În ceea ce privește politica fiscală, ministrul Muncii a reiterat poziția critică față de majorarea TVA. În opinia sa, soluția alternativă era impozitarea progresivă.

„S-a spus critic la adresa temei creșterii TVA-ului la începutul discuțiilor despre această guvernare. Am spus-o mulți și Partidul Social Democrat a spus-o. Și președintele. Nicușor Dan, dacă nu mă înșel, a spus-o și am spus atunci că soluția alternativă este impozitarea progresivă, care să ne ajute să facem o taxare mai mică pentru salariu minim pe economie, nu zero, cum a spus domnul Năsui. Acolo sunt complet în dezacord, dar nu discutăm asta. Deci, o taxare mai mică a salariilor mici, minim pe economie, cele dinspre mediu și o taxare mai mare a veniturilor, în general, veniturilor mari din această țară” a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, impozitarea progresivă funcționează corect doar dacă este aplicată pe venitul globalizat, iar cei din „clasa medie” nu ar trebui să fie afectați de o povară fiscală suplimentară prin acest tip de impozitare.

„Cred că impozitarea progresivă se face bine atunci când se face pe venitul globalizat și asta înseamnă că cei mai modest plătiți și clasa medie nu ar trebui să sufere o povară fiscală suplimentară prin impozitare progresivă, din contră. Pentru cei cu salariul minim cred că ar trebui scăzută impozitarea pe muncă, însă pentru cei cu venituri foarte mari cred că, din solidaritate și dintr-o grămadă de argumente pe care ni le dă și Comisia Europeană, care s-a exprimat în favoarea impozitării progresive, și FMI, și Banca Mondială, ei bine, din toate aceste motive, trebuie să avem o creștere a impozitării pentru cei cu venituri foarte mari din această țară”, a mai spus acesta.

