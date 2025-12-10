Bolojan: Până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim. Cartel Alfa: Percepția e că premierul urăște angajații

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.

„Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor avute astăzi, la Palatul Victoria, de reprezentanţii Guvernului şi cei ai partenerilor sociali, în cadrul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative. Prim-ministrul a menţionat alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar”, arată Guvernul într-un comunicat oficial citat de News.ro.

Potrivit Executivului, reprezentanţii patronatelor au prezentat argumente în sensul menţinerii salariului minim brut la actualul nivel de 4.050 de lei pe lună, arătând că, în ultimii patru ani, salariul minim a crescut cu 76%, respectiv peste dinamica sustenabilă a economiei. ” O creştere a nivelului actual al salariului minim, au adăugat reprezentanţii companiilor, ar accentua problemele de competitivitate ale întreprinderilor din mediul privat, care ar fi în situaţia să reducă locurile de muncă în sectoare cu productivitate scăzută”, spune Guvernul.

Reprezentanţii sindicatelor au pledat pentru majorarea salariului minim, subliniind faptul că este o măsură importantă pentru protejarea puterii de cumpărare, şi au precizat că organizaţiile sindicale sunt pregătite să propună un plan de măsuri pentru păstrarea locurilor de muncă.

„Argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate, având în vedere contextul economic şi social şi, până la Sărbătoarea Crăciunului, va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

În reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social reprezentanţii Guvernului şi partenerii sociali au mai discutat despre contingentul de lucrători străini din statele non UE care pot lucra în România în cursul anului 2026, un act normativ în acest sens urmând să fie adoptat de Guvern în următoarele săptămâni.

De asemenea, s-a mai discutat despre proiectul privind modificarea legislaţiei în domeniul drepturilor de autor, reorganizarea Romsilva, aspecte care ţin de resursele umane din sănătate şi asistenţă socială, de salarizarea din domeniul educaţiei. mai anunţă Executivul.

Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile.

Hossu a anunţat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru o mediere din partea şefului statului.

