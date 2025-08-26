Live TV

Ce a decis coaliția în privința pensiilor magistraților și a vârstei de pensionare (surse)

Foto: Profimedia Images
Cseke Attila: „E nevoie de solidaritate pe toate domeniile”

Partidele din coaliția de guvernare s-au pus de acord în principiu asupra pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, după ședința de marți seară. Unul dintre punctele cele mai fierbinți îl constituie pensiile magistraților, care au anunțat deja că vor intra în grevă dacă guvernul nu retrage această componentă din proiectul de lege. Surse politice au dezvăluit pentru Digi24 că partidele de guvernare au ajuns la o altă formulă de calcul a pensiei magistraților.

Varianta adoptată în ședința coaliției de marți seară prevede ca pensiile magistraților să fie limitate la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate, potrivit surselor citate de Digi24. Propunerea inițială prevedea ca acest prag să fie 70% din ultimul venit.

De asemenea, coaliția a convenit ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să crească de la 10 ani (varianta inițială), la 15 ani, potrivit acelorași surse.

Cseke Attila: „E nevoie de solidaritate pe toate domeniile”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că propunerea guvernului privind modificarea vârstei de pensionare a magistraţilor este una „corectă”. Cseke e de părere că, deşi criticată, aceasta va fi susţinută de coaliţie, el susţinând că magistraţii trebuie să dea dovadă de solidaritate într-o perioadă în care toate categoriile socio-profesionale sunt afectate de măsurile luate.

„Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (...) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a spus că propunerea guvernului privind vârsta de pensionare a magistraţilor este una „corectă”.

„Eu cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie. (...) E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate. Şi pachetul pe partea de administraţie urmăreşte acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu. Până la urmă, cu toţii suntem interesaţi ca această ţară să fie una prosperă şi sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea e încetinită, ca să spun aşa, prin acest deficit”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, judecătorii celor 16 Curți de Apel din țară, dar și judecători de tribunale și judecătorii, printre care cei ai Tribunalului Militar București sau Tribunalului Iași, au anunțat pe parcursul zilei de marți, 26 august, că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

