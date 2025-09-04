Live TV

Ce a făcut Oana Țoiu la Moscova, în 2014. Explicațiile ministrei de Externe

Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă din mai multe ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale.

„Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, a fost şi cazul vizitei mele din 2014, când la invitaţia reţelei eBay Hub, o reţea internaţională, am susţinut un curs pentru tineri şi studenţi. (..) Nu este o reţea rusească. (..) Este totuşi într-un fel înduioşător, felul în care anumite detalii care sunt transparente, uşor de verificat, ajung să fie instrumentate într-un fel în care să fie puse în context opus. Reţea eBay Hub, cea cu care am colaborat, este reprezentată în această competiţie despre care discutăm, prin biroul din Viena şi Universitatea din Viena, de altfel are o finanţare a Comisiei Europene şi este un exerciţiu destul de simplu de a avea cursuri de pregătire pentru tineri şi studenţi şi în România sunt câteva mii de tineri şi studenţi care au participat în acest format, şi în Franţa, şi în Austria, Macedonia este prezentă”, a spus ministrul Oana Ţoiu, la Europa FM, potrivit News.ro.

Ministra de Externe a precizat că „a fost pur şi simplu o călătorie de câteva zile pentru a susţine acest curs în universitate, fără să implice relaţii cu autorităţile, într-o perioadă în care toate statele membre ale Uniunii Europene, prin societatea civilă mai ales, menţineau aceste proiecte şi aceste legături”.

„Este foarte important, aproape peste tot, să menţii legătura, în special cu generaţiile tinere, pentru a le arăta de ce drumul unor valori democratice, drumul european, este dezirabil. Am mai fost o dată, în facultate, eram membra reţelei de tineri AIESEC, de asemenea şi aici o reţea globală, şi ca să elimin din start diverse potenţiale acuze legate de afilierea organizaţiei, este una dintre cele mai vechi organizaţii de tineri din lume, a fost formată după războiul mondial de câţiva studenţi care au avut această teză foarte simplă: Dacă noi ajungem să ne cunoaştem între noi şi să lucrăm împreună, asta o să diminueze în timp riscul unui război între ţările noastre. Şi misiunea organizaţiei, pe care şi-o păstrează până astăzi, este pacea şi împlinirea potenţialului uman. Şi am fost la o conferinţă în Rusia în 2007, 2008, 2009”, a menţionat ea, precizând că era studentă.

Întrebată dacă ar fi dispusă să meargă într-o vizită oficială la Moscova, Ţoiu a răspuns: „Depinde în ce context. Dacă o să ajungem să avem discuţii care duc la o pace durabilă, dacă asta o să însemne un rol pentru mai mulţi dintre noi, diplomatic, să susţinem asta, sigur, putem să discutăm despre asta. În acest moment însă, ce avem nevoie să vedem despre Moscova, dincolo de declaraţii, sunt gesturile concrete care să arate o disponibilitate pentru încetarea conflictului sau măcar pentru diminuarea lui, o disponibilitate de a se aşeza la masa negocierii. Din păcate nu vedem asta. Şi aici suntem aproape în consens între noi, în statele membre ale Uniunii Europene, mai ales aceia dintre noi care suntem în regiunea asta şi avem o istorie care ne face să fim şi mai neîncrezători faţă de Federaţia Rusă”, a mai declarat ministrul de Externe.

