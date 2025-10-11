Live TV

Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic

Data publicării:
Ludovic Orban în studioul emisiunii „În fața ta”.
Ludovic Orban. Foto: Captură TV Digi24

Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că dacă planul partidelor pentru reducerea deficitului va eșua, atunci „eșuează toate partidele din Coaliție”. Totodată, noul consilier prezidențial pe politică internă afirmă că restructurarea din aparatul bugetar va fi din ce în ce mai greu de făcut cu cât trece mai mult timp de când a fost învestit guvernul. El este de părere că dacă guvernul ar fi dat „încă din prima zi ” o ordonanță de urgență care să trimită în șomaj tehnic cu plată o treime din angajați, rezistența pentru reformă „ar fi fost mult mai mică”.

Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită astăzi, de la ora 14.00, pe Digi24. 

Întrebat despre problema deficitului prin care trece România, Ludovic Orban a declarat că „singura metodă sănătoasă” prin care se poate rezolva este creșterea economică.

„Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a notat acesta. 

Consilierul prezidențial mai arată că Guvernului îi va fi din ce în ce mai greu să-și îndeplinească obiectivele privind restructurările companiilor de stat.

„Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare . Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea «trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile», rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat la, mă rog, niște cheltuieli care, să spun, nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației.

Trebuie să faci o restructurare a agențiilor, a autorităților, restructurare inclusiv în administrația locală. Încă o dată, revin și spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ține. Oamenii vor judeca guvernarea și nu vor face o diferență între partidele politice”, a adăugat Orban. 

În ce privește sfaturile pe care i le-ar da premierului Ilie Bolojan, Ludovic Orban a subliniat că va avea „cu siguranță niște puncte de vedere pe care le voi exprima în dialogul pe care-l voi avea cu domnul președinte al Partidului Național Liberal, care girează funcția de premier”.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme...
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Digi Sport
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
exercitiu nato
Exercițiu NATO de amploare în România. Ce trebuie să știe românii...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul...
2016-12-14T000000Z_87408851_RC1A0054AA40_RTRMADP_3_USA-TRUMP-TECHNOLOGY
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial...
zelenski kliciko
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești...
Ultimele știri
Amenda uriașă primită de o femeie din Bistrița care a dat foc unor gunoaie pe câmp
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție
China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei Taiwanului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bucharest, Romania. 6th Oct, 2025: Ludovic Orban (L) was officially appointed today, October 6th, 2025, as Presidential Adviser for Domestic Policy by Romanian President Nicusor Dan (R). - FILE PHOTO: (Bucharest, Romania. 17th Mar, 2024) Ludovic Orban (
Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit; Nicușor Dan este un om foarte deschis”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila
Rafila îl atacă pe consilierul prezidențial Ludovic Orban, după ce acesta a criticat PSD: A debutat nepotrivit în echipa președintelui
ludovic orban
Orban: „Nu intenţionez să mă duc director la SRI”. Ce spune noul consilier prezidențial despre reîntoarcerea în PNL
pupitru psd
Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul bugetarilor și salariile, în creștere. Statul a cheltuit peste 160 de miliarde de lei anul trecut pentru a-și plăti angajații
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre începutul la Hollywood: Am întâlnit oameni cruzi. Nu am pășit în această carieră cu...
Cancan
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
CRBL și iubita tinerică se gândesc la nuntă? "Credeți că ea nu vrea rochia albă sau să fie mămică?"
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
"Mă duc să predau Monopoly-ul de acasă". Val de ironii după ce Poliția a anunțat cea mai mare captură de...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu