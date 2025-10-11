Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic

Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că dacă planul partidelor pentru reducerea deficitului va eșua, atunci „eșuează toate partidele din Coaliție”. Totodată, noul consilier prezidențial pe politică internă afirmă că restructurarea din aparatul bugetar va fi din ce în ce mai greu de făcut cu cât trece mai mult timp de când a fost învestit guvernul. El este de părere că dacă guvernul ar fi dat „încă din prima zi ” o ordonanță de urgență care să trimită în șomaj tehnic cu plată o treime din angajați, rezistența pentru reformă „ar fi fost mult mai mică”.

Întrebat despre problema deficitului prin care trece România, Ludovic Orban a declarat că „singura metodă sănătoasă” prin care se poate rezolva este creșterea economică.

„Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a notat acesta.

Consilierul prezidențial mai arată că Guvernului îi va fi din ce în ce mai greu să-și îndeplinească obiectivele privind restructurările companiilor de stat.

„Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare . Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea «trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile», rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat la, mă rog, niște cheltuieli care, să spun, nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației.

Trebuie să faci o restructurare a agențiilor, a autorităților, restructurare inclusiv în administrația locală. Încă o dată, revin și spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ține. Oamenii vor judeca guvernarea și nu vor face o diferență între partidele politice”, a adăugat Orban.

În ce privește sfaturile pe care i le-ar da premierului Ilie Bolojan, Ludovic Orban a subliniat că va avea „cu siguranță niște puncte de vedere pe care le voi exprima în dialogul pe care-l voi avea cu domnul președinte al Partidului Național Liberal, care girează funcția de premier”.

Editor : I.B.