Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Data publicării:
radu miruta
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a stabilit joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din programul de guvernare.

Vicepremierul Radu Miruţă va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit deciziei publicate joi în Monitorul Oficial.

Totodată, acesta va asigura coordonarea politică a următoarelor ministere: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

„Domnul Radu-Dinel Miruță, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie”, se mai arată în actul semnat de premierul Ilie Bolojan.

Editor : B.P.

