Ce diferențe există între subvențiile primite de partidele parlamentare în 2026 și sumele încasate în 2025

Partidele au primit cu 35% mai puțin față de ianuarie 2025

Subvenția acordată partidelor parlamentare a scăzut în ianuarie 2026 față de aceeași lună din anul trecut, cu aproximativ 35%, adică șapte milioane de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și comparate de Digi24.ro.

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat pe 14 ianuarie un document care arată cât au primit partidele parlamentare în ianuarie 2026 din subvențiile alocate de la bugetul de stat.

Suma totală se ridică la 14,471 de milioane de lei, potrivit AEP. 

  • Din acești bani, PSD a primit cel mai mult, adică 4,8 milioane de lei.
  • A doua cea mai mare sumă a fost încasată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), adică 2,8 milioane de lei.
  • PNL a încasat din subvenții pe luna ianuarie a acestui an 2,6 milioane de lei, USR a încasat 1,8 milioane de lei.
  • Partidul Oamenilor Tineri (POT) și Partidul SOS România au încasat 994.000 de lei, respectiv 1,2 milioane de lei.
  • De la bugetul de stat au mai primit subvenții Partidul Mișcarea Populară (67.932 de lei) și Forța Dreptei (64.505 lei).

Partidele au primit cu 35% mai puțin față de ianuarie 2025

Suma încasată de partidele parlamentare în ianuarie 2026 este mai mică cu 35% față de suma încasată de aceleași partide în ianuarie 2025.

Concret, în ianuarie 2025, partidele parlamentare au încasat în total de la bugetul de stat 21,990 de milioane de lei.

  • PSD lua atunci cel mai mult, adică 7,296 de milioane de lei, urmat de AUR, care a încasat în acea lună 4,3 milioane de lei.
  • PNL a încasat atunci 3,9 milioane de lei, USR a încasat 2,8 milioane de lei, SOS România a primit 1,8 milioane de lei, iar POT a primit 1,5 milioane de lei.

Între septembrie 2025 și decembrie 2025, partidele politice au încasat de la bugetul de stat aproximativ 19 milioane de lei pe lună în total.

