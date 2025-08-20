Deputatul USR Cătălin Drulă a fost întrebat, în direct la Digi 24, dacă el consideră că președintele Nicușor Dan „l-a lăsat singur” pe premierul Ilie Bolojan în fața reformelor și a valului de nemulțumiri în legătură cu acestea.

Cătălin Drulă a răspuns că nu crede că s-a întâmplat asta și a atras atenția că mandatul pe care Nicușor Dan l-a dat Guvernului „este unul al reformelor și al unei așezări corecte a statului în relație cu cetățeanul”.

„E treabă multă de făcut la guvern.[…] Vorbim și de zona de companii de stat. A fost acel incident nefericit, un vicepremier însărcinat cu asta, care fost implicat într-un scandal public, dar problema de care se ocupa rămâne, cea a companiilor de stat, a unor numiri care n-au fost făcute în mod corect și care nu mai trebuie să continue așa. Știți că în PNRR și în programele cu zona internațională, cu Comisia Europeană înainte, la un moment dat cu FMI-ul și cu alte instituții, cu Banca Europeană de Investiții se pun bune intenții acolo.

Hai să fixăm oamenii pe 4 ani, să stea liniștiți. Da, aceste bune intenții, dacă sunt mânărite, ca să spun așa, popular, și înțeleg că se pregătește așa ceva, de exemplu la Aeroportul București, cu un concurs aranjat, sper că nu e adevărat, am citit în presă pentru cineva, nu ajungem nicăieri. Deci, aici, da, e nevoie de acea responsabilitate și să fim oameni de stat și să înțelegem că așa nu se mai poate”, a explicat deputatul USR.

