Cel de-al doilea pachet de măsuri, care ar urma să conțină, printre altele, reforma companiilor de stat, a administrației publice, a pensiilor magistraților, dar și introducerea unor noi taxe, ar putea fi adoptat săptămâna viitoare de Guvern, prin aceeași procedură prin care Executivul a adoptat și primul pachet, cel cu creșterea TVA, transmite Digi24. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) amenință deja cu o nouă moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor jurnalistei Digi24 Ema Stoica, Ilie Bolojan i-a anunțat pe liberali că săptămâna viitoare își va asuma răspunderea în Parlament pentru adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri.

Cel de-al doilea pachet de măsuri ar urma să conțină mai multe proiecte, printre care amintim reforma pensiilor magistraților, reforma administrativă, reforma din Sănătate, dar și proiectul pentru eliminarea unor facilități din companiile de stat și privilegiile membrilor Consiliilor de Administrație.

În același timp, al doilea pachet de măsuri va include și introducerea sau creșterea unor taxe, cum ar fi:

25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare;

creșterea plafonului maxim al bazei anuale al contribuției de asigurări de sănătate (CASS) la 90 de salarii minime brute pe țară pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente;

majorarea cotelor de impozitare pentru câștigurile de la bursă, la 2% și 4%, în funcție de perioada de timp în care au fost deținute titlurile de valoare;

creșterea capitalului social pentru companii, la 8.000 de lei;

AUR amenință cu moțiune de cenzură

După cum Digi24.ro a explicat pe larg aici, în cazul asumării răspunderii, opoziția are dreptul să depună moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului.

Dacă această moțiune nu trece de votul parlamentarilor, opoziția mai poate ataca pachetul la Curtea Constituțională a României. Dacă pachetul trece și testul constituțional, măsurile incluse vor intra în vigoare.

În acest sens, Petrișor Peiu, reprezentant AUR, a anunțat deja că parlamentarii partidului vor depune moțiune de cenzură și le-a cerut parlamentarilor celorlalte partide din opoziție să o semneze.

La adoptarea primului pachet de măsuri, cel care viza, printre altele, creșterea de TVA, AUR a depus o moțiune de cenzură care a picat în Parlament.

La acea ședință au fost 398 de de parlamentari prezenți, dintre care 138 au votat (134 „pentru” și patru abțineri”), iar moțiunea de cenzură nu a îndeplinit numărul necesar de voturi pentru a putea fi adoptată.

Pentru a putea adopta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, este nevoie de 233 de voturi.

