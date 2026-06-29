Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni la Digi24 că președintele Nicușor Dan nu va desemna un nou premier până când nu are garanția unei majorități parlamentare. El spune că UDMR nu a primit nicio invitație la noi consultări și admite că formațiunea ar putea susține un premier PSD într-o formulă de rotație, dacă acest lucru ar debloca negocierile.

„Nu vom avea un guvern prin certuri”

Criza negocierilor pentru formarea noului guvern continuă, iar liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că președintele Nicușor Dan evită o nouă desemnare până când nu există certitudinea unei majorități în Parlament.

Eu cred că domnul Nicușor Dan nu vrea să facă o desemnare până nu are siguranța că acea desemnare poate să primească o majoritate în Parlament și poate genera o majoritate. Până nu există un acord între cele patru partide, cred că nu va face o nouă desemnare

Csoma Botond a precizat că UDMR nu a fost contactat de PSD și că formațiunea nu ar participa la o majoritate care s-ar baza pe voturile partidelor extremiste: „Nu ne-au contactat. Problema este că acea majoritate despre care s-a vorbit ar fi avut nevoie și de votul parlamentarilor proveniți din partidele extremiste. În aceste condiții, nu putem participa la un asemenea vot, unde ar trebui să fim în aceeași barcă cu senatori și deputați proveniți din aceste partide”

Liderul UDMR a vorbit și despre posibilitatea susținerii unui guvern PSD monocolor, dar doar în anumite condiții.

„Singura variantă prin care UDMR ar putea susține un guvern PSD monocolor ar fi dacă și colegii liberali și-ar reconsidera poziția și ar vota un astfel de guvern fără condițiile pe care le-au pus până acum. Atunci nu am mai avea nevoie de voturile parlamentarilor proveniți din partide extremiste”, a precizat Csoma Botond.

Întrebat dacă UDMR ar fi de acord ca PSD să dea primul premier într-o rotație guvernamentală, Csoma Botond a răspuns că personal vede această variantă ca posibilă: „Nu am discutat acest lucru în partid, dar cred că am putea să fim de acord, pentru deblocarea situației și pentru a avea un guvern cu puteri depline”.

„Alegerile anticipate nu ar rezolva problema”

Totuși, el a subliniat că problema nu este doar cine conduce primul guvernul, ci și existența unui acord politic privind programul de guvernare.

„Există și condiția privind un acord care să fie, de fapt, programul de guvernare, indiferent cine va merge la Palatul Victoria. PSD a spus că dorește autonomie totală în privința programului de guvernare”.

Csoma Botond a dezvăluit și că președintele Nicușor Dan a fost dezamăgit după eșecul negocierilor dintre cele patru partide.

Domnul președinte Nicușor Dan a fost destul de mâhnit din cauza faptului că nu s-a ajuns la o înțelegere între cele patru partide și și-a dat seama că nu există nici în acest moment o majoritate care ar putea învesti un guvern în Parlamentul României

În ceea ce privește soluția de ieșire din impas, liderul UDMR consideră că anticipatele nu ar rezolva problema: „Cineva trebuie să renunțe la anumite condiții, pentru că altfel nu putem ieși din acest impas. Alegerile anticipate nu ar rezolva problema de fond. Tot aceste partide pro-europene ar trebui să formeze o coaliție”.

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El a criticat și schimburile de atacuri dintre partide din ultimele zile.

„Aceste schimburi de replici și această gâlceavă permanentă pe Facebook nu conduc la niciun rezultat. Nu vom avea un guvern prin certuri. Ar trebui să renunțăm cu toții la acest limbaj dur și să ne așezăm la masă pentru a găsi o soluție”, a spus liderul deputaților UDMR.

În final, Csoma Botond a transmis că fără PSD este dificil de imaginat o majoritate parlamentară stabilă și a cerut celor patru partide din fosta coaliție să găsească o formulă comună de guvernare.

Editor : C.A.