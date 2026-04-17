Comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic, îndemn pentru țările UE: „Nu supraîncărcați” acordul cu SUA lansând cerințe suplimentare

UE nu ar trebui să „supraîncarce” acordul comercial fragil pe care îl are cu Statele Unite prin impunerea unei mulțimi de cerințe suplimentare, a declarat vineri comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic, pentru Politico. Înaintea vizitei sale la Washington de săptămâna viitoare, Sefcovic a declarat că dorește ca atât SUA, cât și UE să „respecte înțelegerea” care a fost încheiată în iulie anul trecut la complexul de golf Turnberry al președintelui Donald Trump din Scoția și consacrată într-o declarație comună în luna următoare.

„O înțelegere este o înțelegere”, a declarat comisarul slovac într-un interviu telefonic din Coreea de Sud, insistând să „nu se supraîncarce discuția cu toate celelalte probleme globale”.

„Există o preferință clară din partea SUA de a respecta acordul așa cum l-am convenit. Și este, de asemenea, preferința lor din partea noastră”, a spus Sefcovic.

La Washington, răbdarea față de lentoarea UE în punerea în aplicare a acordului s-a epuizat. Comisarul a început abia săptămâna aceasta negocierile cu capitalele și legislatorii UE pentru a găsi un compromis privind punerea în aplicare a părții UE a acordului, în temeiul căruia blocul ar elimina toate tarifele la produsele industriale americane.

Parlamentul European a propus mai multe amendamente la cele două texte juridice care ar reduce tarifele americane: Acesta a adăugat o așa-numită clauză „sunrise”, conform căreia acordul va intra în vigoare numai după ce SUA vor reduce tarifele la produsele care conțin oțel, și o clauză „sunset”, conform căreia acordul va expira în martie 2028.

Întrebat despre aceste condiții, Sefcovic a declarat: „Este foarte dificil să anticipăm rezultatul negocierilor. Mi-aș dori doar să ajungem la un rezultat clar.”

El a adăugat: „Apreciez foarte mult poziția Consiliului”, referindu-se la aprobarea de către statele membre ale UE a acordului de la Turnberry din noiembrie anul trecut, fără cerințe suplimentare.

Între timp, apar fisuri în cadrul Consiliului, Franța aliniindu-se mai mult la poziția Parlamentului European. Germania, pe de altă parte, se opune atât clauzei de intrare în vigoare, cât și celei de expirare, solicitate de deputații europeni.

„Speram la un proces foarte rapid”, a adăugat Maros Sefcovic. „Înțeleg că deliberările din Parlamentul European durează mai mult, dar sper că vom ajunge la un rezultat care să sublinieze și să confirme în mod clar acordul de la Turnberry.”

Legiuitorii UE au fost determinați să adauge condițiile suplimentare de amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda și de a impune un embargo asupra Spaniei, stat membru al UE, din cauza refuzului acesteia de a-și pune bazele aeriene la dispoziție pentru atacurile aeriene ale SUA asupra Iranului. Scepticismul lor față de acord a fost întărit de decizia Curții Supreme a SUA de a anula tarifele inițiale ale SUA pe care se baza acesta.

Sefcovic nu a fost de acord.

„Ar trebui să ne concentrăm asupra subiectului principal și să nu supraîncărcăm discuția privind aceste două regulamente cu toate celelalte probleme globale”, a spus el, argumentând că acestea sunt măsuri tehnice menite să reducă liniile tarifare pentru anumite produse.

