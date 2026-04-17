Papa Leon i-a îndemnat vineri pe credincioșii din Camerun să respingă violența și să dea dovadă de generozitate. Declarațiile au fost făcute în fața a aproximativ 120.000 de credincioși adunați la liturghia celebrată în orașul portuar Douala, în cadrul celui mai mare eveniment al turneului său african desfășurat în patru țări, anunță Reuters. Joi, suveranul pontif i-a criticat pe liderii care „manipulează numele lui Dumnezeu” și cheltuiesc miliarde pentru războaie, avertizând că lumea „este devastată de o mână de tirani”.

În condiții de securitate sporită, unii credincioși s-au îndreptat joi spre Stadionul Japoma din orașul Douala, locul unde a avut loc liturghia, și au dormit peste noapte în aer liber, pe saltele, pentru a asculta discursul de vineri al pontifului, care a devenit un critic deschis al războiului și inegalității și a atras mânia președintelui american Donald Trump.

Până vineri dimineață, străzile din apropierea stadionului erau pline de mulțimi care cântau, dansau și țineau umbrele pentru a se proteja de căldură.

După ce a sosit la Douala, cel mai mare oraș și centru economic al Camerunului, cu avionul din capitala Yaounde, Leon le-a spus celor prezenți că mulți oameni din țară suferă de „sărăcie materială și spirituală”, dar i-a îndemnat pe credincioși să respingă violența ca mijloc de a avansa, indiferent de greutățile cu care se confruntă.

„Nu cedați neîncrederii și descurajării”, a îndemnat papa, într-un apel făcut în engleză în timpul unui discurs care, în rest, a fost în mare parte în franceză. „Respingeți orice formă de abuz sau violență, care înșală prin promisiunea unor câștiguri ușoare, dar împietrește inima și o face insensibilă.”

Declarații ferme în turneul din Africa

Leon, primul papă american, a debutat cu un stil de discurs nou și ferm în turneul său din Africa. Joi, la Yaounde, el a spus că lumea este „devastată de o mână de tirani”.

De asemenea, în această săptămână, el a denunțat încălcările dreptului internațional de către puterile mondiale „neocoloniale” și a spus că „capriciile celor bogați și puternici” amenință pacea.

Vineri însă, Leon a evitat mesajele cu caracter politic evident.

Făcând referire la minunea pâinilor și a peștilor relatată în Evanghelii, în care Iisus a hrănit mii de oameni cu resurse modeste, suveranul pontif a spus: „Există pâine pentru toți dacă este împărțită tuturor. Există pâine pentru toți dacă este luată, nu cu o mână care smulge, ci cu o mână care dăruiește.”

Camerunul, producător de petrol și cacao, se confruntă cu grave provocări de securitate, inclusiv un conflict anglofon latent în care mii de oameni au fost uciși din 2017.

Țara este condusă de mai bine de patru decenii de președintele Paul Biya, cel mai în vârstă șef de stat din lume, în vârstă de 93 de ani. Realegerea sa din octombrie anul trecut a stârnit proteste din partea oponenților, care susțin că majoritatea camerunezilor obișnuiți nu au prea multe de câștigat din guvernarea sa.

Mulțimile care l-au întâmpinat pe papă în timpul vizitei sale în Camerun au fost entuziaste, aliniindu-se de-a lungul străzilor pe traseul său și purtând țesături colorate cu imaginea sa.

Episcopul Leopold Bayemi Matjei a numit vizita lui Leo „un moment de mare bucurie” și a spus că speră ca aceasta să însemne că Dumnezeu va binecuvânta Camerunul.

Vineri a fost ultima zi a papei Leon în Camerun. El urmează să plece în Angola sâmbătă.

Citește și:

De ce l-a înfruntat Leon pe Donald: culisele războiului dintre papă și Trump

