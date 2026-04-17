Live TV

Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență"

Data publicării:
Papa Leone In Camerun All'Incontro Con Le Autorità, La Società Civile E Il Corpo Diplomatico
Papa Leon, vizită în Camerun. Sursa: Profimedia
Din articol
Declarații ferme în turneul din Africa

Papa Leon i-a îndemnat vineri pe credincioșii din Camerun să respingă violența și să dea dovadă de generozitate. Declarațiile au fost făcute în fața a aproximativ 120.000 de credincioși adunați la liturghia celebrată în orașul portuar Douala, în cadrul celui mai mare eveniment al turneului său african desfășurat în patru țări, anunță Reuters. Joi, suveranul pontif i-a criticat pe liderii care „manipulează numele lui Dumnezeu” și cheltuiesc miliarde pentru războaie, avertizând că lumea „este devastată de o mână de tirani”.

Deschide galeria foto

,

În condiții de securitate sporită, unii credincioși s-au îndreptat joi spre Stadionul Japoma din orașul Douala, locul unde a avut loc liturghia, și au dormit peste noapte în aer liber, pe saltele, pentru a asculta discursul de vineri al pontifului, care a devenit un critic deschis al războiului și inegalității și a atras mânia președintelui american Donald Trump.

Până vineri dimineață, străzile din apropierea stadionului erau pline de mulțimi care cântau, dansau și țineau umbrele pentru a se proteja de căldură.

După ce a sosit la Douala, cel mai mare oraș și centru economic al Camerunului, cu avionul din capitala Yaounde, Leon le-a spus celor prezenți că mulți oameni din țară suferă de „sărăcie materială și spirituală”, dar i-a îndemnat pe credincioși să respingă violența ca mijloc de a avansa, indiferent de greutățile cu care se confruntă.

„Nu cedați neîncrederii și descurajării”, a îndemnat papa, într-un apel făcut în engleză în timpul unui discurs care, în rest, a fost în mare parte în franceză. „Respingeți orice formă de abuz sau violență, care înșală prin promisiunea unor câștiguri ușoare, dar împietrește inima și o face insensibilă.”

Leon, primul papă american, a debutat cu un stil de discurs nou și ferm în turneul său din Africa. Joi, la Yaounde, el a spus că lumea este „devastată de o mână de tirani”.

De asemenea, în această săptămână, el a denunțat încălcările dreptului internațional de către puterile mondiale „neocoloniale” și a spus că „capriciile celor bogați și puternici” amenință pacea.

Vineri însă, Leon a evitat mesajele cu caracter politic evident.

Făcând referire la minunea pâinilor și a peștilor relatată în Evanghelii, în care Iisus a hrănit mii de oameni cu resurse modeste, suveranul pontif a spus: „Există pâine pentru toți dacă este împărțită tuturor. Există pâine pentru toți dacă este luată, nu cu o mână care smulge, ci cu o mână care dăruiește.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Camerunul, producător de petrol și cacao, se confruntă cu grave provocări de securitate, inclusiv un conflict anglofon latent în care mii de oameni au fost uciși din 2017.

Țara este condusă de mai bine de patru decenii de președintele Paul Biya, cel mai în vârstă șef de stat din lume, în vârstă de 93 de ani. Realegerea sa din octombrie anul trecut a stârnit proteste din partea oponenților, care susțin că majoritatea camerunezilor obișnuiți nu au prea multe de câștigat din guvernarea sa.

Mulțimile care l-au întâmpinat pe papă în timpul vizitei sale în Camerun au fost entuziaste, aliniindu-se de-a lungul străzilor pe traseul său și purtând țesături colorate cu imaginea sa.

Episcopul Leopold Bayemi Matjei a numit vizita lui Leo „un moment de mare bucurie” și a spus că speră ca aceasta să însemne că Dumnezeu va binecuvânta Camerunul.

Vineri a fost ultima zi a papei Leon în Camerun. El urmează să plece în Angola sâmbătă.

Citește și:

De ce l-a înfruntat Leon pe Donald: culisele războiului dintre papă și Trump

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
„Gata, ajunge!”. Trump susține că SUA au „interzis” Israelului să bombardeze Libanul
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
Donald Trump.
Trump atacă NATO și îi spune să „stea departe” după anunțul Iranului privind Ormuz. Alianța, numită „inutilă, un tigru de hârtie”
tractor ingrasaminte profimedia
Statele Unite vor ca G20, FMI şi Banca Mondială să sprijine asigurarea accesului la îngrăşăminte (Reuters)
trump pakistan
Cum a ajuns șeful armatei pakistaneze să fie un pacificator neașteptat în războiul SUA împotriva Iranului: „Este forța motrice”
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul unui...
Drone Watchkeeper
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții Radu...
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Strâmtoarea Ormuz revine la...
companii aeriene avion
Criza kerosenului. Cum vor arăta vacanțele românilor în această vară
Ultimele știri
Zelenski ar vrea să-l întâlnească pe Putin în Turcia. Erdogan și Trump ar putea, de asemenea, să participe
Cu cât a scăzut prețul petrolului după ce Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Momentul în care forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană Panțir-S1 în apropiere de Mariupol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...