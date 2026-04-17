Live TV

Angajaţii SALROM dau vina pe castori în cazul Salinei Praid. Ministru: E un exemplu de neasumare a consecinţelor

Data actualizării: Data publicării:
imagini de la salina praid
Foto: Captură imagini Digi24

Deputatul USR Adrian Giurgiu a povestit, vineri după-amiază, că SALROM a trimis la discuţii pe tema dezastrului de la Salina Praid, în Comisia de Mediu din Camera Deputaţilor, două persoane care nu au în responsbailitate salina distrusă de inundaţii anul trecut, iar cei doi salariaţi au dat vina pe castori. Ministrul Economiei, Irineu Darău, este de părere că SALROM este „un exemplu de neasumare a consecinţelor”, el spunând că cineva din conducere trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat la Praid.

„În Comisia de Mediu am cerut o anchetă (pe tema dezastrului de la Praid – n.r.), i-am invitat în comisie, ne-au rugat să mutăm şedinţa Comisiei de Mediu din Camera Deputaţilor o oră mai târziu, ca să poată participa, atât reprezentanţii de la Apele Române, cât şi cei de la SALROM. După ce a intrat toată comisia în şedinţă şi i-am aşteptat, au trimis pe Zoom alte persoane care nu aveau în atrobuţii strict Salina Praid şi care au găsit o altă soluţie: nu mai dădeau vina de la unul la altul, că ştiau că-s amândoi în şedinţă şi au început să dea vina pe castori. Cam la nivelul acesta de iresponsabilitate şi de batjocură au ajuns anumiţi oameni plătiţi cu salarii foarte mari din banii tuturor cetăţenilor chiar şi atunci când avem în faţă un dezastru aproape iremediabil”, a afirmat deputatul USR Adrian Giurgiu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.

Parlamentarul a catalogat drept „bătaie de joc” faptul că oficialii SALROM au dat vina pe castori pentru situaţia de la Praid. Giurgiu a subliniat că peste 90% din activităţile de la Praid care aveau legătură cu turismul s-au închis.

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că SALROM este „un exemplu de neasumare a consecinţelor”, el spunând că cineva din conducere trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat la Praid.

„Acolo să ştiţi că acţionează mai multe instituţii de la dezastrul care s-a întâmplat pentru a salva tot ce se poate salva şi a reconfigura nişte lucruri. Pe de altă parte, ştiţi de atunci tensiunea şi scandalul care au fost legate de gestiunea situaţiei, de riscurile care nu au fost gestionate bine. Relativ de curând am efectuat nişte înlocuiri în Consiliul de Administraţie pentru a încerca să vedem cum... ar trebui să existe consecinţe pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Dar ştiţi că s-a tot spus. Cu nişte contracte în beton (...) cei care conduc, directorii, nu sunt tragi la răspundere pentru rezultatele lor, reuşesc să rămână foarte mult timp în funcţii, indiferent de ce se întâmplă. Din păcate, cred că SALROM este un exemplu de neasumare a consecinţelor celor care conduc acolo. Şi încă o dată, prin toate mijloacele legale, cred că trebuie să existe consecinţe”, a declarat Irineu Darău.

Salina a fost grav afectată de inundaţii provocate de râul Corund începând cu vara anului 2025, în zonă fiind declarată stare de alertă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea Guvernului
economie
Ministrul Economiei, după ce FMI a tăiat la jumătate prognoza de creștere a economiei României: „Lucruri pe care nu le putem controla”
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Irineu Darău (USR), despre criza din Coaliție: Nu cred că cineva câştigă voturi din această instabilitate
Screenshot 2026-04-08 at 12.32.14
Schimbări privind muncitorii străini: guvernul simplifică și organizează sistemul prin lansarea platformei WorkinRomania.gov.ro
pompa de carburant
Ministrul Economiei: Criza combustibilului va lovi în lanț economia. Raționalizarea, doar ultimă soluție
Recomandările redacţiei
radu burnete
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul consilierului...
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind...
Ultimele știri
Zelenski susține că „Rusia va încerca din nou să implice Belarusul” în război și avertizează că Ucraina e gata să-și apere teritoriul
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia
Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat de Ilie Bolojan din funcția de guvernator Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Cine preia postul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...