Angajaţii SALROM dau vina pe castori în cazul Salinei Praid. Ministru: E un exemplu de neasumare a consecinţelor

Deputatul USR Adrian Giurgiu a povestit, vineri după-amiază, că SALROM a trimis la discuţii pe tema dezastrului de la Salina Praid, în Comisia de Mediu din Camera Deputaţilor, două persoane care nu au în responsbailitate salina distrusă de inundaţii anul trecut, iar cei doi salariaţi au dat vina pe castori. Ministrul Economiei, Irineu Darău, este de părere că SALROM este „un exemplu de neasumare a consecinţelor”, el spunând că cineva din conducere trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat la Praid.

„În Comisia de Mediu am cerut o anchetă (pe tema dezastrului de la Praid – n.r.), i-am invitat în comisie, ne-au rugat să mutăm şedinţa Comisiei de Mediu din Camera Deputaţilor o oră mai târziu, ca să poată participa, atât reprezentanţii de la Apele Române, cât şi cei de la SALROM. După ce a intrat toată comisia în şedinţă şi i-am aşteptat, au trimis pe Zoom alte persoane care nu aveau în atrobuţii strict Salina Praid şi care au găsit o altă soluţie: nu mai dădeau vina de la unul la altul, că ştiau că-s amândoi în şedinţă şi au început să dea vina pe castori. Cam la nivelul acesta de iresponsabilitate şi de batjocură au ajuns anumiţi oameni plătiţi cu salarii foarte mari din banii tuturor cetăţenilor chiar şi atunci când avem în faţă un dezastru aproape iremediabil”, a afirmat deputatul USR Adrian Giurgiu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.

Parlamentarul a catalogat drept „bătaie de joc” faptul că oficialii SALROM au dat vina pe castori pentru situaţia de la Praid. Giurgiu a subliniat că peste 90% din activităţile de la Praid care aveau legătură cu turismul s-au închis.

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că SALROM este „un exemplu de neasumare a consecinţelor”, el spunând că cineva din conducere trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat la Praid.

„Acolo să ştiţi că acţionează mai multe instituţii de la dezastrul care s-a întâmplat pentru a salva tot ce se poate salva şi a reconfigura nişte lucruri. Pe de altă parte, ştiţi de atunci tensiunea şi scandalul care au fost legate de gestiunea situaţiei, de riscurile care nu au fost gestionate bine. Relativ de curând am efectuat nişte înlocuiri în Consiliul de Administraţie pentru a încerca să vedem cum... ar trebui să existe consecinţe pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Dar ştiţi că s-a tot spus. Cu nişte contracte în beton (...) cei care conduc, directorii, nu sunt tragi la răspundere pentru rezultatele lor, reuşesc să rămână foarte mult timp în funcţii, indiferent de ce se întâmplă. Din păcate, cred că SALROM este un exemplu de neasumare a consecinţelor celor care conduc acolo. Şi încă o dată, prin toate mijloacele legale, cred că trebuie să existe consecinţe”, a declarat Irineu Darău.

Salina a fost grav afectată de inundaţii provocate de râul Corund începând cu vara anului 2025, în zonă fiind declarată stare de alertă.

