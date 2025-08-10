Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular.

„În mod normal, n-ar trebui să avem astfel de situaţii, să avem primării în faliment. Asta înseamnă că cei care au gestionat aceste primării s-au comportat în mod iresponsabil. În mod natural, toţi cetăţenii României, în fiecare localitate, ar trebui sa beneficieze de servicii decente de la primăriile care sunt în serviciu lor”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la Antena 3, după ce a fost întrebat ce se întâmplă cu primăriile mici, falimentare, după măsurile legislative luate de Guvern, potrivit News.ro.

Bolojan a adăugat că aceste primării mici vor fi în continuare ajutate.

„Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar, în acelaşi timp ducându-ţi grilele de salarizare, deci ridicând salariul angajaţilor la nivelul maxim aproape de viceprimar sau luând prea mulţi angajaţi sau risipind bani”, a mai declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, „aceste măsuri care sunt propuse au în vedere tocmai îmbunătăţirea activităţii şi în administraţia publică locală”.

„Trebuie să fim foarte corecti. Statul român nu mai are capacitatea financiară să distribuie atâţia bani către autorităţile locale. Nu mai există această posibilitate datorită deficitului în care am intrat. Şi atunci putem livra servicii cel puţin la fel de bune cu cheltuieli mai mici, pentru că avem exemple în România”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că, în urma măsurilor pe care le va lua Guvernul, administraţiile publice îşi vor schimba atitudinea.

„Multe unităţi administrative, consilii judeţene, primării mari, primării de comune mici - cu mai puţini angajaţi, cu mai putine costuri, asigură servicii cel puţine la fel de bune, ca şi primăriile unde personal este supradimensionat. Dar, din păcate, până acum nu s-a sancţionat lipsa de performanţă, nu s-a descurajat lipsa de performanţă. Dacă încurajezi performanţa, de exemplu, banii de echilibrare bugetară, ţi se virează direct proporţional cu gradul de încăsare a impozitorului, atunci, cu siguranţă, ca să-ţi iei banii care te ajută să funcţionezi, va trebui, în primul rând, să-ţi faci şi tu datoria să-ţi încasezi impozitele”, a adăugat premierul.

Acesta a precizat că pachetul pe administraţie discutat în aceste zile „va face ca administraţiile publice din România să schimbe atitudinea şi să avem peste 3000 de factori de dezvoltare, pentru că România nu se schimbă doar din Bucureşti, se schimbă din fiecare localitate din ţara”.

Editor : Ș.R.