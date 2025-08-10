Live TV

Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități

Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular.

„În mod normal, n-ar trebui să avem astfel de situaţii, să avem primării în faliment. Asta înseamnă că cei care au gestionat aceste primării s-au comportat în mod iresponsabil. În mod natural, toţi cetăţenii României, în fiecare localitate, ar trebui sa beneficieze de servicii decente de la primăriile care sunt în serviciu lor”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la Antena 3, după ce a fost întrebat ce se întâmplă cu primăriile mici, falimentare, după măsurile legislative luate de Guvern, potrivit News.ro.

Bolojan a adăugat că aceste primării mici vor fi în continuare ajutate.

„Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar, în acelaşi timp ducându-ţi grilele de salarizare, deci ridicând salariul angajaţilor la nivelul maxim aproape de viceprimar sau luând prea mulţi angajaţi sau risipind bani”, a mai declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, aceste măsuri care sunt propuse au în vedere tocmai îmbunătăţirea activităţii şi în administraţia publică locală”.

„Trebuie să fim foarte corecti. Statul român nu mai are capacitatea financiară să distribuie atâţia bani către autorităţile locale. Nu mai există această posibilitate datorită deficitului în care am intrat. Şi atunci putem livra servicii cel puţin la fel de bune cu cheltuieli mai mici, pentru că avem exemple în România”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că, în urma măsurilor pe care le va lua Guvernul, administraţiile publice îşi vor schimba atitudinea.

„Multe unităţi administrative, consilii judeţene, primării mari, primării de comune mici - cu mai puţini angajaţi, cu mai putine costuri, asigură servicii cel puţine la fel de bune, ca şi primăriile unde personal este supradimensionat. Dar, din păcate, până acum nu s-a sancţionat lipsa de performanţă, nu s-a descurajat lipsa de performanţă. Dacă încurajezi performanţa, de exemplu, banii de echilibrare bugetară, ţi se virează direct proporţional cu gradul de încăsare a impozitorului, atunci, cu siguranţă, ca să-ţi iei banii care te ajută să funcţionezi, va trebui, în primul rând, să-ţi faci şi tu datoria să-ţi încasezi impozitele”, a adăugat premierul.

Acesta a precizat că pachetul pe administraţie discutat în aceste zile va face ca administraţiile publice din România să schimbe atitudinea şi să avem peste 3000 de factori de dezvoltare, pentru că România nu se schimbă doar din Bucureşti, se schimbă din fiecare localitate din ţara”.

Citește și:

Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării: mandate limitate și reducerea posturilor cu 20%

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
3
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Volodimir Zelenski
4
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Digi Sport
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Când află România dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea...
profimedia-0996989876
Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue...
ilie bolojan face declaratii
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce PSD a amenințat că...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
„Nimic nu e sigur în lumea lui Donald Trump”. „Russiagate” și...
Ultimele știri
Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri
Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul român că plătește
„Întoarce-te în India”. Mai mulți imigranți au fost bătuți și umiliți în Irlanda, considerată o țară primitoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la Autostrada Moldovei ia amploare: Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului
ilie bolojan saligny
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
radu miruta ministrul economiei
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj. Statul rămâne beneficiarul licenței
ID57937_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul extinde un program de investiții ca să continue restaurarea muzeelor „Enescu” şi „Kalinderu”. Anul finalizării lucrărilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de...
Fanatik.ro
Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav pe care l-a suferit...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
Pro FM
LeAnn Rimes, dezvăluiri despre începutul controversatei relații cu Eddie Cibrian, în 2008. Amândoi au...
Film Now
Care e, de fapt, numele de familie al lui Tom Cruise. Motivul dureros pentru care a renunțat la el. Nu a avut...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Cameron Diaz, la plimbare în NYC. Zâmbet larg, nicio urmă de machiaj, haine lejere. „Nu mă deranjează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”