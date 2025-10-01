Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „s-a făcut o prioritizare a proiectelor” din programul „Anghel Saligny”, precizând că „investițiile prioritizate trebuie să meargă mai departe”. El a adăugat că „cel mai important lucru este predictibilitatea” pentru constructori și primării și susține crearea unui „sistem predictibil pe următorii 3 ani”, pentru ca aceștia să știe ce bani au la dispoziție.

Guvernul a suplimentat creditele bugetare, iar Ministerul Dezvoltării primește aproximativ 2,5 miliarde de lei. Suma de 1 miliard de lei se va aloca proiectelor din cadrul Programului „Anghel Saligny”, iar 1,5 miliarde de lei celor din PNRR. Premierul a vorbit de o suplimentare pentru a fi achitate facturile emise până în vara acestui an. Întrebat dacă sunt bani suficienți pentru achitarea facturilor sau dacă se ia în calcul o altă revizuire a acestui program, ministrul Dezvoltării a spus:

„S-a făcut o prioritizare a proiectelor atât la 'Anghel Saligny', cât și la Compania Națională de Investiții. Aceste măsuri de prioritizare se văd pe buget și pe facturile emise, față de anul trecut, adică o prioritizare a avut loc. O nouă prioritizare poate să aibă loc. Ceea ce este important pentru noi și ceea ce va trebui să discutăm în Coaliție, și aici sunt păreri divergente, eu susțin în continuare ca investițiile prioritizate să continue până la la sfârșitul anului și să nu avem o sistare pe programul 'Anghel Saligny'. Sunt propuneri în acest sens”.

Cseke a precizat că Ministerul Dezvoltării nu susține această soluție „pentru că investițiile prioritizate trebuie să meargă mai departe, pentru că sectorul de construcții este cam singurul sector de construcții care este în creștere și în acest an față de anul trecut, trimestru unu și doi, pentru că sectorul de construcții dă 8% din PIB-ul României”.

„Deși l-am prioritizat ca și investiții, la 'Anghel Saligny' avem numai investiții cu peste 40% grade decontare apă canal gaze și peste 80% infrastructură rutieră, pentru care se mai primesc facturi. La CNI avem în derulare doar investiții care au grad de execuție de peste 50%, cele sub 50% sunt sistate, suspendate”, a explicat ministrul.

„Să creăm o perspectivă în care fiecare constructor și fiecare primărie să știe ce finanțare va avea”

Întrebat dacă constructorii întrebă dacă mai sunt bani, având în vedere avertismentul unor constructori, care făceau referire inclusiv la programul „Anghel Saligny”, că suntem în fața unei crize comparabile cu cea din 2008, acesta a declarat că „constructorii, în mod corect, cer predictibilitate. Cel mai important lucru ce trebuie făcut este predictibilitatea. S-au făcut primele măsuri de prioritizare pe toate programele Ministerului Dezvoltării”.

Acesta a precizat că anul trecut în „Anghel Saligny” s-au emis facturi de 17,2 miliarde de lei, iar anul acesta, pe bugetul inclusiv rectificat, bugetul este de 7,3 miliarde, deci „cu aproape 60% mai puține facturi emise pentru că s-au prioritizat investițiile”.

„Noi am prezentat în Coaliție un sistem predictibil pentru următorii 3 ani pe programul 'Anghel Saligny' și susținem ca investițiile care sunt avansate să poată continua și anul acesta și pentru următorii 3 ani să creăm o perspectivă în care fiecare constructor și fiecare primărie să știe ce finanțare va avea pe un obiectiv de investiții și atunci sistemul este foarte predictibil, știi exact de câți bani dispui și nu mai lucrezi în în necunoștință de cauză dacă vor fi finanțări sau nu”.

„Perspectiva economică este cea care ne va putea ridica”

Ministrul a afirmat, întrebat dacă vor fi proiecte de investiții afectate, că se „merge mai departe cu toate investițiile peste 50%”.

El a precizat că „se dorește ca anul acesta aceste investiții să fie suspendate”: „Eu nu sunt de acord cu această măsură pentru că mesajul trebuie să fie acela că investițiile continuă, că există o perspectivă economică, pentru că sectorul de construcții contribuie major la perspectiva economică și perspectiva economică este cea care ne va putea ridica la sfârșitul anului viitor, atunci când vorbim de o perspectivă de ridicare din punct de vedere economic al țării”.

Cseke a menționat că nu va fi însă un alt blocaj în Coaliție pe această temă: „Discuțiile sunt importante, dar evident că coaliția nu poate să se rupă sau să ajungă la un sfârșit pe aceste subiecte, pentru că stabilitatea țării este mai importantă”.

