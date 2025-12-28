Live TV

Exclusiv Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților. Toma: „Sper să le vină mintea la cap”. Mihaiu: „A fost o strategie”

Data actualizării: Data publicării:
ccr curtea constitutionala
Curtea Constituțională a României. Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Bolojan e de sacrificiu acum” „Independența CCR e pusă sub semnul întrebării”

Deputatul USR Radu Mihaiu consideră că judecătorii CCR care au părăsit sala de ședință duminică, ducând la amânarea deciziei privind legea pensiilor speciale, au acționat mai degrabă din rațiuni politice, în timp ce Constantin Toma, primarul Buzăului (PSD), spune că speră să le vină mintea la cap, altfel „este o injustiție pe care o face justiția“.

Întrebat de ce doar judecătorii constituționali susținuți de PSD au părăsit sala de ședință de duminică, primarul Constantin Toma a declarat:

„Sper să fie doar o coincidență. Această retragere s-a mai întâmplat și înainte, când nu au fost de acord cu avizul care trebuia dat cu 30 de zile înainte. PSD este clar afectat, dar sper să fie o coincidență.

Mâine sper să le vină mintea la cap tuturor și să ia decizia pe care o așteaptă marea majoritate a acestui popor. Este o injustiție pe care o face justiția”.

„Bolojan e de sacrificiu acum”

În privința unei eventuale ieșiri de la guvernare pe care ar pregăti-o liderii PSD, Constantin Toma a transmis:

„Dacă tot amenință așa, să iasă o dată și să vadă cum e și în opoziție, alături de AUR, ca să dispară partidul de tot. Trebuie să stea la guvernare și să se înhațe la reforme. Bolojan este de sacrificiu acum. Dar inclusiv aceste creșteri de taxe trebuiau făcute din 2022. S-a intrat în logica electorală: poate câștigăm alegerile și am pierdut tot.

Trebuie ori la opoziție, ori la putere. Noi, PSD, extraordinari în acest moment — suntem cu fundul în două luntrii.”

„Independența CCR e pusă sub semnul întrebării”

Deputatul USR Radu Mihaiu e de părere că, în acest moment, este pusă sub semnul întrebării independența judecătorilor CCR.

„Ne aflăm într-o situație fără precedent: patru judecători lasă fără cvorum ședința CCR. Mi se pare destul de grav și sper ca mâine să le vină mintea la cap. Este clar că, pe aceste decizii, independența CCR este pusă sub semnul întrebării, dacă toți cei patru judecători propuși de PSD s-au aliniat să iasă din ședință.

Pare că a fost o strategie politică făcută de cei patru judecători. Eu sper să trecem peste aceste lucruri politice. Judecătorii CCR trebuie să-și vadă rolul, care este mai mare decât cel al partidelor care i-au propus”, a declarat deputatul. 

Nu în ultimul rând, senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat că, în momentul în care vrei să modifici ceva, „te lovești de inerția sistemului”:

„În momentul în care vrei să modifici ceva, te lovești de inerția sistemului. Nu e o măsură plăcută pentru magistrați ca pensia să le scadă… Este o diferență de 10–12 mii de lei, care este o sumă importantă.

Dar trebuie să ne uităm și la cât câștigă alte categorii socio-profesionale. Stabilirea cuantumului pensiei este un atribut al Guvernului. Cred că este o normă. Intrăm și noi în lumea civilizată — nicăieri în Europa nu există un astfel de regim, așa cum a fost creat în România. Cred că altă soluție nu există”.

Și colega sa de partid, Raluca Turcan, a ridicat un semn de întrebare cu privire la decizia judecătorilor CCR susținuți de PSD de a părăsi sala:

„Tot coincidență este și faptul că toți cei patru judecători numiți de PSD au lăsat Curtea Constituțională fără cvorum? Vreau să cred că nu vom asista la o CCR blocată pe termen nedefinit. (...) O CCR blocată nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav“.

