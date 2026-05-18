Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat luni, la Digi24, că PNL nu va susține „niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD”, în contextul apariției pe surse a numelui economistei Delia Velculescu pe lista scurtă pentru funcția de premier tehnocrat. Boc a afirmat că această poziție este „o chestiune de principiu”.

Potrivit surselor politice, a apărut un nou nume pe lista scurtă a numelor vehiculate pentru funcția de premier: Delia Velculescu, economistă cunoscută drept „doamna de fier” a FMI. Velculescu are peste două decenii de carieră la Fondul Monetar Internațional și ar fi o opțiune tehnocrată pentru funcția de prim-ministru. Întrebat ce va face PNL dacă președintele propune acest nume, Emil Boc a spus:

„Din această perspectivă, din nou, pentru PNL lucrurile sunt foarte clare și răspicate: nu va vota niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD”, a afirmat el.

„Regula a fost exprimată din nou de către președintele partidului. Și aici nu este vorba de o poziție doar a președintelui partidului, ci o decizie luată aproape în unanimitate de către Partidul Național Liberal. Din perspectiva PNL, acest partid nu mai trebuie să fie sau nu poate să fie sau nu se poate transforma într-un partid-butonier al PSD”, a adăugat acesta.

Boc a precizat că „respectarea poziției Partidului Național Liberal este o chestiune de principiu, de demnitate și de încredere pe scena politică pentru o formațiune care dacă spune ceva, aia și face”.

„Partidul Național Liberal, în egală măsură a spus că proiectele care țin de fondurile europene, de PNRR, de corectarea deficitelor bugetare, de reformă adevărat a statului, ele sunt susținute de PNL, indiferent din ce poziție, pentru că interesul țării din această perspectivă este susținut de către PNL”, a spus primarul Clujului.

El a mai declarat că „PNL a încercat în această perioadă cu guvernarea Bolojan să pună în practică ce au votat românii și cei care l-au votat pe domnul președinte Nicușor Dan și cei care au votat AUR, pentru că ambele categorii de electrate sunt nemulțumite de modul în care funcționează România.

