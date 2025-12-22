Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, precizând că nu vizează o carieră politică și că „este cinstit ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra”. Potrivit surselor Digi24, la ministerul Educației va fi propus Marilen Pirtea.

„Am solicitat premierului eliberarea mea din funcție prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a scris Daniel David pe blogul său personal.

El și-a încheiat mesajul cu un citat din filosofia lui Epictet: „Ce a fost în puterea mea s-a făcut”.

Potrivit surselor Digi24, PNL ar urma să-l numească la Educație pe Marilen Pirtea, deputat PNL și rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Planul este ca, mâine, noul titular de la Educație să depună jurământul la Palatul Cotroceni, alături de cei doi noi miniștri ai USR Radu Miruță, propus pentru Apărare, și Irinel Darău, propus la Economie.

Cine este Marilen Pirtea

Marilen Pirtea este deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, În vârstă de 52 de ani, Pirtea este rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012. De asemenea, este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, tot din 2012, și vicepreședinte al Danube Rectors’ Conference, o rețea formată din aproape 70 de universități din regiune, potrivit descrierii de pe site-ul oficial al organizației.

Liberalul este și președinte al Consorțiului „Universitaria”, precum și membru în Consiliul Școlii doctorale de Științe Economice a Academiei Române, mai scrie în CV-ul său de la Camera Deputaților.

Marilen Pirtea este în prezent și consilier onorific pentru premierul Ilie Bolojan în domeniile educației și cercetării.

Pirtea are o diplomă de doctor în economie și diplome de master și licență în specializarea finanțe-bănci, toate la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

CV-ul arată că a parcurs mai multe cursuri de perfecționare la Institutul Diplomatic Român, inclusiv „Securitate internațională: provocările secolului XXI” și „Diplomacy & Intelligence”

În CV se precizează că este autor al mai multor studii, inclusiv al unora „ce vizează deciziile de politică financiară ale societăților comerciale, privitoare la selecția investițiilor, alegerea structurii financiare, destinația profiturilor și finanțarea externă”.

Editor : Ș.R.