Live TV

Video Cine îi va lua locul lui Daniel David la Ministerul Educației, după demisie (surse)

Data publicării:
Marilen pirtea
Marilen Pirtea. Foto: Inquam Photos/ Cornel Putan
Din articol
Cine este Marilen Pirtea

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, precizând că nu vizează o carieră politică și că este cinstit ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra”. Potrivit surselor Digi24, la ministerul Educației va fi propus Marilen Pirtea.

„Am solicitat premierului eliberarea mea din funcție prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră, a scris Daniel David pe blogul său personal.

El și-a încheiat mesajul cu un citat din filosofia lui Epictet: „Ce a fost în puterea mea s-a făcut.

Potrivit surselor Digi24, PNL ar urma să-l numească la Educație pe Marilen Pirtea, deputat PNL și rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Planul este ca, mâine, noul titular de la Educație să depună jurământul la Palatul Cotroceni, alături de cei doi noi miniștri ai USR Radu Miruță, propus pentru Apărare, și Irinel Darău, propus la Economie.

Cine este Marilen Pirtea

Marilen Pirtea este deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, În vârstă de 52 de ani, Pirtea este rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012. De asemenea, este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, tot din 2012, și vicepreședinte al Danube Rectors’ Conference, o rețea formată din aproape 70 de universități din regiune, potrivit descrierii de pe site-ul oficial al organizației.

Liberalul este și președinte al Consorțiului „Universitaria”, precum și membru în Consiliul Școlii doctorale de Științe Economice a Academiei Române, mai scrie în CV-ul său de la Camera Deputaților.

Marilen Pirtea este în prezent și consilier onorific pentru premierul Ilie Bolojan în domeniile educației și cercetării.

Pirtea are o diplomă de doctor în economie și diplome de master și licență în specializarea finanțe-bănci, toate la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

CV-ul arată că a parcurs mai multe cursuri de perfecționare la Institutul Diplomatic Român, inclusiv „Securitate internațională: provocările secolului XXI” și „Diplomacy & Intelligence”

În CV se precizează că este autor al mai multor studii, inclusiv al unora „ce vizează deciziile de politică financiară ale societăților comerciale, privitoare la selecția investițiilor, alegerea structurii financiare, destinația profiturilor și finanțarea externă”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
4
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Bolojan: Primăria Capitalei e într-o situaţie bugetară gravă, e subfinanțată. Trebuie măsuri la nivel guvernamental. Cu o condiție
BUCURESTI - PARLAMENT - ANGAJARE RASPUNDERE - MASURI FISCAL-BUGETARE - 1 SEP 2025
Daniel David explică de ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației: „Niciodată nu am vizat o carieră politică”
daniel david 2
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii mele este simplă”
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Sentințele contradictorii, problema care alimentează neîncrederea în justiție. Premierul: „Senzaţia de nedreptate este mare”
taxe Bolojan
Mai cresc taxele în 2026? Condițiile explicate de Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Cum s-ar putea face referendumul privind problemele din justiție. Ce...
Varșovia
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un...
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Ion Iliescu și anturajul lui au confiscat revoluția și au executat...
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
SUA condiționează încetarea blocadei asupra Venezuelei de plecarea...
Ultimele știri
Zeci de ambasadori numiți de fostul președinte Joe Biden, rechemați de la post din ordinul administrației Trump
Pană de curent la San Francisco: Robotaxiurile Waymo s-au blocat în trafic și au paralizat orașul
Şi Marea Britanie are propriul caz „Pelicot”. Un bărbat e acuzat de 56 de infracţiuni sexuale împotriva fostei soţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac...
Fanatik.ro
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au...
Adevărul
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Zegrean, ironic cu judecătorii care au cerut să fie luați din benzinării și duși la Cotroceni: „Dacă sunt așa...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...