BUCURESTI - PARLAMENT - ANGAJARE RASPUNDERE - MASURI FISCAL-BUGETARE - 1 SEP 2025
Daniel David în Parlament.

Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației printr-o postare pe blogul personal. Acesta a precizat că i-a cerut premierului Ilie Bolojan eliberarea din funcție și că recent a intrat și în posesia confirmării. „Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a scris fostul ministru.

În mesajul său, Daniel David a ținut să mulțumească președintelui Nicușor Dan, dar și șefului Guvernului pentru suport. Acesta i-a descris pe cei doi drept „oameni cinstiți” și „dedicați binelui țării”.

„Fără să fiu un om politic, am acceptat mandatul de ministru al Educației și Cercetării cu convingerea că, într-un moment dificil pentru țara noastră, datoria față de binele public trebuie să prevaleze asupra oricărei comodități personale sau profesionale. Am încercat, pe durata acestui mandat, să îmi exercit funcția cu rigoare, onestitate și respect față de oameni și de instituțiile statului, făcând ce mi-a stat în putere potrivit rațiunii și binelui comun. Astăzi, consider că această datorie a fost împlinită. Nu mi-am ales aceste timpuri, nici problemele acestor timpuri, doar felul în care să le înfrunt.
(...) Mandatele sunt, prin natura lor, limitate, iar instituțiile trebuie să rămână funcționale dincolo de oamenii care le servesc temporar. Da, acest an a fost greu, pentru că am ales să rămân când ar fi fost mai simplu să plec! Am ținut traiectoria corectă când presiunea era mare și am ales responsabilitatea în locul abandonului, iar peste ani cred că asta va conta pentru educația și știința țării.

Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!

(..)Nu în ultimul rând, am sentimentul că, dacă voi mai rămâne, voi trece o linie dincolo de care reconectarea cu profesia mea (eu mă consider în primul rând un psiholog!) ar avea de suferit, iar cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra – așa cum am convenit cu premierul de când am acceptat al doilea mandat. Am ajuns să înțeleg mai bine și să apreciez rolul factorului politic, dar alegerea mea este acum cea profesională! Aceasta este vocația mea în care pot oferi, pe termen lung, valoare adăugată țării mele. Rămân așadar angajat pentru o Românie modernă prin educație și știință, iar dacă vor mai fi situații de criză pentru țară, factorul politic știe unde sunt și nu voi ezita să ajut, dacă voi avea aceste competențe”, a scris Daniel David.

Fostul ministru al Educației a precizat că în timpul mandatului i s-a cerut de mai multe ori demisia, în special din partea unor partide de opoziție și a unor organizații de tip sindical.

„Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale. Dar este adevărat că, dacă ar fi fost vremuri normale, nu sunt sigur că aș fi acceptat poziția de ministru. Am condus «corabia» educației și cercetării prin furtuna politică (primul mandat) și fiscal-bugetară (al doilea mandat), fiind permanent expuși riscului de a ne scufunda politic sau financiar, am întărit-o în această încercare (prin reformele inițiale) și am arătat cum ar mai trebui consolidată și pe ce căi să navigheze”, a scris acesta.

Fostul ministru a precizat că o perioadă nu se va pronunța asupra educației-cercetării, „pentru a nu-i încurca pe cei care vor veni după mine și pentru a nu-i pune în situații incomode și, uneori, poate nedrepte, în care m-am aflat adesea și eu. În lunile următoare voi transpune în texte unele gânduri despre cum am simțit eu, la nivel personal, că au fost cele două mandate, multe alte lucruri urmând a fi discutate în viitor”.

Recent, Daniel David a afirmat, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţia de ministrul a Educație, anul viitor, că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”.

