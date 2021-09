Ciolacu critică participarea lui Iohannis la congresul PNL: Nu am văzut în atribuțiile președintelui să faci campanie pentru un partid

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat participarea preşedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL de sâmbătă drept „o implicare nepermisă” pentru un șef al statului în viaţa politică. „Nu am văzut în atribuţiile preşedintelui în Constituţie să susţii sau să faci campanie pentru un partid politic”, a afirmat liderul social democraților.

Întrebat într-o conferinţă de presă organizată la sediul central al PSD ce părere are despre anunţul preşedintelui Iohannis că va participa la congresul PNL de sâmbătă, liderul PSD a răspuns: „O implicare nepermisă pentru un preşedinte în viaţa politică. (...) Este nepermisă oricărui preşedinte de stat o implicare pentru susţinerea unui partid. E un lucru pe care îl face, de altfel, de 7 ani, de când e preşedinte”.

„Nu am văzut în atribuţiile preşedintelui în Constituţie să susţii sau să faci campanie pentru un partid politic”, a continuat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.

„Am auzit câteodată în discursul lui Cîţu şi mai e domnul europarlamentar cu batistuţă, Rareş Bogdan, am auzit că are nu ştiu ce parteneriate cu preşedintele - şi unul, şi altul. Nu ar vrea să iasă, ori preşedintele, ori politicienii, domnul Rareş Bogdan, să ne detalieze ce parteneriat are el cu preşedintele? Cum un membru de partid al unui anumit partid are parteneriat cu preşedintele? Sau preşedintele cu PNL, doar cu PNL? Să vedem şi noi, suntem în matca constituţională sau nu”, a mai adăugat Ciolacu.

Liderul PSD a menționat că nu este cazul ca partdiul său să iniţieze procedura de suspendare a preşedintelui pe motiv că se implică în viaţa unui partid politic.

„Asta ne-ar mai trebui, după ce avem o criză economică, una sanitară care e departe de a fi trecut, avem o criză politică, acum să mergem şi pe suspendarea unui preşedinte. Cred că e prematură discuţia. De obicei, când iniţiezi astfel de lucruri, te aştepţi să treacă de Parlament. În acest moment, PSD e în Opoziţie, nu are majoritatea să treacă un astfel de proiect”, a afirmat el.

Editor : I.C