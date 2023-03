Ciolacu: Dacă PSD nu ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat

PSD a demonstrat, de când s-a alăturat coaliţiei, că poate guverna, a declarat, vineri, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, la un eveniment organizat împreună cu PES activists România pentru a marca 130 de ani de la crearea primului partid social-democrat în ţara noastră.

„De când ne-am alăturat coaliţiei, am demonstrat că putem guverna, că luptăm pentru lucrurile în care credem şi că putem obţine rezultate. Am crescut salariul minim, am reglementat piaţa energiei, aruncată în haos de un Guvern total incompetent, şi am sprijinit firmele româneşti. Dacă PSD nu ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat. Acesta este adevărul! Ca partid, am lăsat în urmă vechile metode de a face politică şi am devenit un partid modern, european şi axat pe susţinerea şi creşterea economiei româneşti. Nu numai că ne-am reînnoit aici, acasă, dar ne-am asumat un loc important la masa partidelor social-democrate din Europa”, a afirmat Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a susţinut că PSD s-a implicat total, încă din prima clipă, pentru a-i ajuta pe vecinii ţării noastre, „atacaţi de un regim abuziv şi tiranic”.

„Dragi prieteni, am luptat prea mult şi am ajuns prea departe pentru a permite ca dispariţia comunismului să fie înlocuită cu ascensiunea putinismului. Trebuie să respingem defetismul şi să ne amintim ce ne-a învăţat istoria. Nu ne vom întoarce niciodată acolo! În schimb, trebuie să privim către viitor. Trebuie să investim, în primul rând, în viitorul nostru. Asta începe cu investiţia în generaţiile viitoare, construirea unui sistem educaţional mai puternic, locuinţe mai accesibile, asistenţă medicală mai bună şi crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite. Trebuie să investim în fermierii noştri şi să promovăm conceptul 'Cumpără româneşte'. Fermierii noştri şi micii antreprenori sunt coloana vertebrală a societăţii şi a economiei noastre. De asemenea, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a oferi mai multe oportunităţi doamnelor şi domnişoarelor care trebuie să joace un rol mai puternic în economia noastră. Naţiunea noastră are doar de câştigat din implicarea femeilor în politică, economie şi societate”, a transmis preşedintele PSD.

Potrivit acestuia, PSD este pregătit să conducă, iar de-a lungul istoriei a trecut testul guvernării şi o va face din nou.

„Acum este timpul nostru, acesta este locul. Suntem pregătiţi să conducem. De-a lungul istoriei noastre, Partidul Social Democrat a trecut testul guvernării şi o va face din nou! Sunt încrezător şi optimist în ceea ce priveşte viitorul nostru. Vom pune umărul la asigurarea păcii în regiune, vom dezvolta economia noastră şi securitatea naţiunii noastre. Sunt plin de încredere că vom reuşi şi ştiu că şi dumneavoastră sunteţi la fel”, a subliniat Marcel Ciolacu.

