Ciolacu: "Guvernul Cîțu e picat. Nu vom putea creiona o noua majoritate decât după anticipate" Ce spune despre suspendarea lui Iohannis

Marcel Ciolacu, președintele PSD, îi acuză pe liberali de declanșarea unei crize politice care se suprapune peste criza sanitară și criza economică. El spune că Guvernul Cîțu va pica și că va fi nevoie de alegeri anticipate pentru a constitui o nouă majoritate politică în Parlament. Liderul social-democrat exclude o suspendare a președintelui Klaus Iohannis: "Nu ne sunt suficiente trei crize?".

"În primul rând, Guvernul Cîțu este picat. Indiferent de ce se întâmplă în aceste zile, că se așteaptă decizia CCR, că va fi înainte sau după congres, pe mine nu mă interesează, Guvernul Cîțu e căzut. Cea mai mare problema e că având două crize, sanitară și economică, s-a declanșat o criză politică fără fond. E o criză ipocrită care ține cont de niște lupte interne în PNL și în USR și, pe de altă parte, e un șantaj al USR asupra unui prim-ministru. De aici, nefiind o moțiune politică - pentru că acest Guvern de șapte luni nu a demonstrat nimic și a dus la un haos în economie, cu scumpiri aberante, scăpate de sub control, cu niște deficite bugetare aberante, cu un deficit comercial care pune presiune pe moneda națională, cu o inflație care a depășit orice imaginație -, în loc să se vină cu soluții, cum am făcut în Parlament cu legea consumatorului vulnerabil, cu taxa verde pentru capitalul românesc, cu agenda românilor, au venit politicieni cu agenda proprie. Am propus un text de moțiune pe care eram dispuși să îl discutăm și am spus că doresc 234 de semnături că să fiu sigur că nu e folosită că un instrument de șantaj sau de lupta internă. Decizia USR și AUR a fost să depună o moțiune. Ăsta e istoricul", a declarat Marcel Ciolacu într-un interviu pentru Realitatea Plus.

Liderul PSD afirmă că soluția pentru depășirea crizei sunt alegerile anticipate, pentru că structura acuală a Parlamentului nu mai reprezintă voința poporului.

"Să așezăm lucrurile în făgașul lor. Nu PSD a creat criza. PSD dorește să dărâme Guvernul Cîțu din cauza incompetenței și corupției din Guvern. Eu știu că încă avem un președinte al României, absent sau care nu are capacitatea să recunoască când face greșeli sau când creează guverne ineficiente care lucrează împotriva românilor. PSD, prin specialiștii lui, are un plan politic și economic și de guvernare aproape finalizat, cu coerentă executivă și legislativă. Nu vom putea creiona o nouă majoritate decât după anticipate. Aici a împins lucrurile normalitatea promisă de Iohannis. (...) Anticipatele sunt un instrument democratic care a fost în toate țările, mai puțin România. Ce va reieși din anticipate? Poporul are întotdeauna dreptate. În acest moment structura Parlamentului nu mai reprezintă voința poporului, cum spunea Iohannis anul trecut. Presupun că nu e ipocrit că Orban să își schimbe discursul", a mai spus Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, el exclude posibilitatea inițierii procedurii de suspendare a președintelui.

"Nu ne sunt suficiente trei crize? Chiar ne-am pus în cap să distrugem România? Președintele să recunoască greșeala făcută, ar fi trebuit să înceapă anumite consultări cu liderii politici până acum", a cerut Marcel Ciolacu.

