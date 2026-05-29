AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului”

Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

AUR susține că securitatea națională a fost grav afectată de „incompetența regimului aflat la putere”, după incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc. Partidul cere alegeri anticipate și afirmă că actuala guvernare reprezintă „un pericol existențial pentru România”.

„Responsabilitatea tragediei de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe, înregistrându-se răniți, precum și pagube materiale aparține pe deplin regimului aflat la putere”, spune comunicatul de presă al AUR.

Formațiunea respinge acuzațiile venite din zona guvernării, susținând că acestea ar fi „diversioniste” și menite să transfere responsabilitatea.

„În loc să își asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant și diversionist să arunce vina asupra AUR. Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securității naționale, pentru protejarea vieții și proprietăților românilor. AUR nu are nicio putere”, mai transmite partidul.

AUR acuză guvernarea că ar fi ignorat de ani de zile nevoia de înzestrare modernă a armatei în contextul evoluției războiului cu drone.

„Regimul a ales să ignore noul mod de ducere a războiului și nu a făcut achizițiile necesare apărării țării de drone”, potrivit comunicatului de presă.

Formațiunea critică și achizițiile militare realizate în ultimii ani, despre care afirmă că ar fi fost făcute „fără transparență și fără licitație”, inclusiv în cadrul programului SAFE.

„De asemenea, din moment ce achizițiile au fost făcute discreționar, fără licitație, putem avea suspiciunea rezonabilă că avem de a face cu infracțiuni din spectrul fenomenului corupției”, susține AUR.

Partidul pune sub semnul întrebării și prioritățile de înzestrare ale armatei, referindu-se la achiziții navale și blindate, despre care afirmă că nu ar răspunde direct amenințării cu drone.

În același timp, AUR respinge acuzațiile potrivit cărora formațiunea ar fi blocat legislația privind doborârea dronelor, susținând că procesul legislativ ar fi fost întârziat de majoritatea parlamentară.

„Partidele care controlau 70% din parlament se expun ridicolului pretinzând că nu au putut adopta o lege din cauza AUR”, afirmă comunicatul.

Formațiunea mai susține că așteaptă finalizarea anchetei privind incidentul de la Galați înainte de a formula concluzii privind responsabilitatea statului de proveniență al dronei.

„AUR este un partid responsabil și așteaptă mai întâi cercetarea la fața locului și raportul de expertiză mai înainte de a condamna agresorul, indiferent dacă este Rusia sau alt stat”, mai indică sursa citată.

În final, AUR cere schimbări politice majore, inclusiv alegeri anticipate, acuzând actuala guvernare că ar fi devenit „un pericol existențial pentru România”.

„Acest regim trebuie să plece pentru că a devenit un pericol existențial pentru România. Unica ieșire este organizarea de alegeri anticipate, la care poporul român să își poată exercita voința suverană”, conchide comunicatul.

