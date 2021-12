Cîțu: Certificatul verde trebuie să fie o motivaţie pentru oameni să se vaccineze, dar să ţinem şi economia deschisă

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, spune că certificatul COVID treubuie să fie o motivaţie pentru oameni să se vaccineze și să mențină economia deschisă. El a evitat să spună dacă este de acord cu modificarea la care s-ar fi ajuns în coaliție, ca angajații să nu mai fie obligați să prezinte certificatul la muncă.

„Haideți să vedem forma finală, până atunci nu are sens să discutăm. Vă spun că azi există certificat verde în România. Se folosește la mall, la restaurante. Rolul lui a fost de a motiva oamenii să se vaccineze. Vom vedea dacă există un model de îmbunătățire, așteptăm varianta de la Guvern și discutăm pe ea”, a spus Cîțu, la Parlament.

„Am spus că avem un proiect în Parlament și să mergem mai departe cu el, dacă există ceva ce-l îmbunătățește să vină cu el. Acum trebuie să ne gândim că orice măsură ia un guvern are efecte directe și indirecte și trebuie să fie și constituționale. Noi ieri am spus că avem o variantă, am trimis-o să vadă dacă e constituțională. Nu știm încă, nu avem o concluzie. Nu pot să discut pe ceva ce nu avem”, a răspuns el la întrebările jurnaliștilor.

„Orice măsură se va lua, trebuie să ne gândim la impact. Trebuie să fie măsuri care, binenţeles, trebuie să fie legale, constituţionale, dar trebuie să aibă şi un rezultat. Din punctul meu de vedere, este important ca acest certificat verde să fie o motivaţie pentru oameni să se vaccineze, dar să ţinem şi economia deschisă”, a mai spus Cîțu.

