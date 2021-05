Cîțu: PNRR are rolul de a corecta tot ce a făcut prost PSD

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) „are rolul de a corecta tot ce a făcut prost” Partidul Social Democrat, a afirmat, marți, premierul Florin Cîțu. Cu toate acestea, șeful Executivului a subliniat că acest program de reforme nu are culoare politică, aspect pe care trebuie să îl înțeleagă inclusiv cei din PSD.

„Nu-i adevărat că nu am fost transparent cu PNRR. Eu am făcut un lucru în premieră, pe care partidul domnului Ciolacu nu l-a făcut niciodată: i-am invitat la discuție, și le-am prezentat PNRR. I-am spus și domnului Ciolacu și asta trebuie să înțeleagă toți, inclusiv cei din PSD, PNRR este un program care nu are culoare politică. Vor putea participa toate UAT-urile, dar proiectele trebuie să aibă studiu de fezabilitate, să aibă o componentă de verde și digitalizarea”, a declarat Florin Cîțu la Radio Guerilla.

„Programul de reformă din PNRR are rolul de a corecta tot ce a făcut prost PSD”, a continuat premierul.

În ceea ce privește proiectele României, Cîțu a afirmat că există trei surse de finanțare prin care ele pot fi susținute, însă „problema este unde le pui pe fiecare”.

„Avem PNRR – 29,2 miliarde și fondurile europene de 46 de miliarde. Eu nu le deconectez. Toate proiectele vor avea 3 surse de finantare – bugetul României, PNRR și fondurile europene. Când te uiți așa, avem resurse pentru toate aceste proiecte. Problema este unde le pui pe fiecare”, a mai spus premierul.

Totodată, Florin Cîțu a afirmat că, în opinia sa, primul spital cu finanţare din cadrul Programului Naţional de Reabilitare şi Rezilienţă va fi gata până în 2023-2024.

„Poţi să construieşti o anumită aripă sau o componentă a unui spital prin PNRR şi celelalte prin fonduri europene. (...) Niciun spital de stat nu a fost construit în ultimii treizeci de ani. Ăsta este unul dintre obiective. (...) Primul spital va fi gata până în 2023-2024 cu finanţare PNRR. Vor fi mai multe, sunt mai multe care intră în acest PNRR. Asta e important”, a explicat Cîțu.

Editor : I.C