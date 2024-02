Ciucă, înainte de negocierile cu PSD: PNL trebuie să aibă propriul candidat la prezidenţiale. Vom vedea care e opțiunea românilor

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, înaintea ședinței din Coaliție în care va discuta cu partenerii din PSD despre o decizie în privința comasării alegerilor pe 2024, că el și conducerea liberală au mandat doar pentru a discuta despre comasare și nu despre susținerea unui candidat comun cu social-democrații. Ciucă a insistat că PNL trebuie să aibă propriul său candidat la prezidențiale. „Vom vedea fiecare dintre noi care este opțiunea românilor pentru un partid sau altul”, a mai spus fostul premier. De asemenea, liberalii au luat în calcul ca variantă comasarea turului I de la prezidențiale cu alegerile parlamentare.

„Discutăm de comasare ca o măsură prin care să evităm cinci runde de alegeri în 6 luni de zile. Celelalte chestiuni care afectează tot ceea ce înseamnă votul românilor nu sunt negociabile”, a spus Nicolae Ciucă.

Despre susținerea unui candidat PSD la prezidențiale, președintele PNL spune: „Nu mi se par absolut deloc benefice pentru tot ceea ce înseamnă un proces democratic de vot să negociem toate aceste chestiuni ca și când ar fi așa stabilite de dinainte”.

Întrebat cum ar putea continua PNL guvernarea împreună cu PSD și după alegeri, dacă fiecare partid are candidați separați, Ciucă spune că „este o soluție foarte bună, pentru că vom vedea fiecare dintre noi care este opțiunea românilor pentru un partid sau altul”.

În ceea ce privește ideea comasării parlamentarelor cu alegerile din turul II al prezidențialelor, fostul premier spune: „Dacă poate fi o soluție, de ce nu? Orice poate să diminueze numărul rundelor de alegeri”.

„Am analizat și turul I, care se potrivea cel mai bine din punct de vedere legal”, a mai afirmat acesta.

„Înainte de a fi discutat de comasare, am mers în BPN și am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem. Am cerut negociere pentru comasare, fără niciun fel de altă variantă care să fie asumată de către conducerea partidului. Orice în afară de acest mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului.

PNL trebuie să aibă propriul său candidat la prezidențiale”, a mai precizat Nicolae Ciucă în fața sediului PNL.

Coaliția de guvernare se întrunește luni, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a lua o decizie în privința comasării alegerilor de anul acesta.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat că „pentru noi este important să fie cât mai bună reprezentativitate și dacă eu aș fi sigur că românii nu și-ar pierde apetența spre ultimele două duminici de alegeri din acest an și vor participa într-un număr cât mai mare la toate alegerile”. De asemenea, liberalul a precizat că „nu e o problemă de bani”, ci important este „să fie reprezentativitate și să oprim extremismul”. El exclude susținerea unui alt candidat la alegerile prezidențiale și la cele pentru Primăria Capitalei, decât cel PNL și totodată ar accepta candidaturi comune PSD – PNL, „dacă vor înțelege cu toții că Nicolae Ciucă este cea mai bună opțiune pentru România”.

