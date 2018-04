Claudiu Manda: Considerăm că George Maior ne-a minţit

George Maior va fi chemat din nou în faţa comisiei de control a SRI. Aleşii din comisie spun că fostul director al Serviciului Român de Informaţii i-a minţit la ultima audiere, când a spus că îl cunoştea vag pe Horia Georgescu. Declaraţiile sale au fost infirmate de fostul şef al ANI, care astăzi a fost audiat pentru a doua oară în comisie, tocmai pentru a lămuri toate neconcordaţele. În urma întâlnirii de azi, Horia Georgescu a venit cu dovezi că avea o relaţie apropiată cu George Maior.

„În prima audiere, Horia Georgescu ne spunea că a avut o relație apropiată, că îl considera prieten, iar George Maior spunea că îl cunoștea vag. Considerăm că Maior ne-a mințit, cred că săptămâna viitoare sau azi, după ședință, îi trimitem o scrisoare să-l invităm de urgență la comisie pentru a discuta. Nu are cum să se cunoască vag persoane care s-au întâlnit la sediul SRI, sediul ANI, la restaurant sau la Georgescu acasă. Georgescu ne-a spus acest lucru și a adus și probe în acest sens”, a spus Claudiu Manda, preşedintele comisiei SRI.

„Cred că am clarificat în mod cert neconcordanţele de care vorbea domnul preşedinte Claudiu Manda şi am adus şi nişte elemente concrete în sprijinul acestor informaţii. Mai departe cred că ar fi corect să las la latitudinea comisiei ce comunică public şi ce nu”, a spus și Horia Georgescu la finalul audierii.

Fostul şef al ANI a spus că relaţia dintre SRI şi ANI era „o relaţie apropiată şi instituţională, şi personală”.

„Din punctul meu de vedere nu s-a rupt, eu cred că a fost o lipsă de asumare din partea domnului Maior în faţa comisiei de control. Nu ştiu motivul care l-a determinat. Eu l-am considerat un prieten şi un mentor şi am avut o relaţie apropiată cu el. Se pare că ăsta a fost doar din punctul meu de vedere. Nu cred că mai este cazul. Nu mai vorbesc cu dânsul”, a adăugat Horia Georgescu.

Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate a mai spus că protocolul dintre SRI şi ANI nu conţine nimic din ceea ce se vehiculează în spaţiul public, ci doar aspecte care ţin de “tehnicitatea unor procese IT”.

„Protocolul dintre SRI şi ANI nu are nimic din ceea ce este prezentat public în alte protocoale. Protocolul are la bază aspecte ce ţin de tehnicitatea unor procese IT şi infrastructură critică. Deci, nu are elemente de interes pentru discuţiile din spaţiul public. Ajuta din punct de vedere tehnic, pe insfrastructura IT, dar este un protocol tehnic. Dacă va fi desecretizat veţi vedea în detaliu ce este acolo, dar nu vă pot spune mai departe, deoarece are încă caracter clasificat”, a mai spus Georgescu.