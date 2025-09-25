Coaliția s-a reunit pentru a stabili condițiile rectificării bugetare. Ministerele au cerut 80 de miliarde lei. Cât pot oferi Finanțele

Coaliția s-a reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide cum se împart banii la rectificarea bugetară. Ministerele ar fi cerut aproximativ 80 de miliarde de lei, dar Ministerul Finanțelor spune însă că au disponibili doar 25 de miliarde de lei. Vor fi discuții tensionate, anunță premierul Bolojan, mai ales că în aceeași ședință se va discuta și despre reforma administrației locale.

La Palatul Victoria au ajuns joi dimineață liderii Coaliției care vor participa la o ședință în care ministrul de Finanțe va prezenta situația rectificării bugetare și a fiecărui minister.

Ministerele au cerut 80 de miliarde de lei, o sumă mare având în vedere că gaura bugetară pe care Executivul încearcă să o acopere este de puțin peste 30 de miliarde de lei.

Totuși, potrivit informațiilor obținute de Digi24, Ministerul de Finanțe nu poate acorda cele 80 de miliarde de lei. Sunt bani pe care ministerele îi cer pentru acoperirea cheltuielilor cu unele proiecte, pentru acoperirea salariilor și nu numai.

Ministerul Finanțelor poate acorda însă doar 25 de miliarde de lei.

Rectificarea s-a creat pe un deficit bugetar de 8,4% din PIB, după ce premierul a negociat în aceste zile la Bruxelles o nouă țintă de deficit, pentru că cea inițială era de 7%. România nu s-a putut încadra în această țintă.

Coaliția va mai discuta despre reforma administrației publice locale, care ar fi trebuit să fie deja gata, dacă exista consens. Premierul Ilie Bolojan dorește ca 13.000 de posturi să dispară, pentru că de acolo s-ar face reducerea. Pe de altă parte, PSD susține că ar trebui ca primăriile să fie lăsate să taie de unde consideră necesar, astfel încât activitatea lor să nu fie blocată. O variantă ar fi 5% de la posturi, 5% de la bunuri și servicii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de rectificare bugetară va fi pus în transparență decizională vineri, iar cel mai târziu marţea viitoare va fi adoptat într-o ședință de guvern. El spune că rectificarea este „tensionată” din cauza nivelului mare de investiții PNRR care sunt deja contractate.

