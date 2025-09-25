Live TV

Coaliția s-a reunit pentru a stabili condițiile rectificării bugetare. Ministerele au cerut 80 de miliarde lei. Cât pot oferi Finanțele

Data actualizării: Data publicării:
guvern sedinta
Foto: gov.ro

Coaliția s-a reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide cum se împart banii la rectificarea bugetară. Ministerele ar fi cerut aproximativ 80 de miliarde de lei, dar Ministerul Finanțelor spune însă că au disponibili doar 25 de miliarde de lei. Vor fi discuții tensionate, anunță premierul Bolojan, mai ales că în aceeași ședință se va discuta și despre reforma administrației locale. 

La Palatul Victoria au ajuns joi dimineață liderii Coaliției care vor participa la o ședință în care ministrul de Finanțe va prezenta situația rectificării bugetare și a fiecărui minister. 

Ministerele au cerut 80 de miliarde de lei, o sumă mare având în vedere că gaura bugetară pe care Executivul încearcă să o acopere este de puțin peste 30 de miliarde de lei. 

Totuși, potrivit informațiilor obținute de Digi24, Ministerul de Finanțe nu poate acorda cele 80 de miliarde de lei. Sunt bani pe care ministerele îi cer pentru acoperirea cheltuielilor cu unele proiecte, pentru acoperirea salariilor și nu numai. 

Ministerul Finanțelor poate acorda însă doar 25 de miliarde de lei. 

Rectificarea s-a creat pe un deficit bugetar de 8,4% din PIB, după ce premierul a negociat în aceste zile la Bruxelles o nouă țintă de deficit, pentru că cea inițială era de 7%. România nu s-a putut încadra în această țintă. 

Coaliția va mai discuta despre reforma administrației publice locale, care ar fi trebuit să fie deja gata, dacă exista consens. Premierul Ilie Bolojan dorește ca 13.000 de posturi să dispară, pentru că de acolo s-ar face reducerea. Pe de altă parte, PSD susține că ar trebui ca primăriile să fie lăsate să taie de unde consideră necesar, astfel încât activitatea lor să nu fie blocată. O variantă ar fi 5% de la posturi, 5% de la bunuri și servicii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de rectificare bugetară va fi pus în transparență decizională vineri, iar cel mai târziu marţea viitoare va fi adoptat într-o ședință de guvern. El spune că rectificarea este „tensionată” din cauza nivelului mare de investiții PNRR care sunt deja contractate.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
1
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
Premierul Ilie Bolojan
5
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Digi Sport
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Tânărul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Atac
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp...
ilustrație virusuri organism infectat
Primele virusuri create de inteligența artificială: cercetătorii spun...
ID293776_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O...
Ultimele știri
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins
Aur pentru România la proba de dublu rame feminin, Campionatele Mondiale de la Shanghai
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 21:45. Ce șanse are echipa lui Gigi Becali să treacă mai departe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
guvern sedinta
Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide: „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”
cabinetul ilie bolojan in sedinta de guvern
Când va aproba Guvernul rectificarea bugetară. Bolojan: „Este destul de tensionată”
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB cu care România să închidă anul
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. Alexandru Muraru (PNL): Adică în momentele grele
Fostul președinte al PNL, Theodor Stolojan
Theodor Stolojan, despre tensiunile din Coaliție și reformă: „Am intrat într-o perioadă de lâncezire, care provoacă dezgust populaţiei”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ca dintr-un film. Jason Statham și frumoasa lui logodnică, seducători la Săptămâna Modei de la Londra. Au...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Katy Perry, declarații emoționante după despărțirea de Orlando Bloom: „Am fost iubită, încercată și testată”
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Cum a fost umilit un pensionar cu o pensie de 1.100 lei după 34 ani de muncă? „Sub pensia minimă”
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare