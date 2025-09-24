Live TV

Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria

ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Ilie Bolojan a făcut declarații la Guvern. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, de la ora 16:00, o conferință de presă de la Palatul Victoria, pe tema rezultatului întâlnirilor avute în cadrul vizitei de la Bruxelles,  dar și despre rectificarea bugetară și alte proiecte ale Guvernului. Este de așteptat ca șeful Guvernului să abordeze și subiectele fierbinți ale zilei: deciziile CCR privind măsurile de reformă contestate de opoziție și reforma pensiilor din justiție, contestată de Înalta Curte.

Ilie Bolojan a fost într-o vizită de lucru la Bruxelles luni, 22 septembrie, unde a avut întâlniri cu trei comisari europeni. Prima a fost cu comisarul pentru Economie, Valdis Dombrovskis, în contextul în care România „trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene”. A doua întrevedere a fost cu comisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius, despre programul SAFE,  iar cea de-a treia discuție a fost cu comisarul Roxana Mânzatu, despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene.

