Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri la Digi24 că guvernanții pregătesc măsuri drastice pentru românii care nu-și plătesc taxele locale și amenzile, precizând că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Anunțul vine după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, adică din primării și ministere.

Potrivit ministrului Dezvoltării, noul proiect presupune reguli drastice pentru cei care nu își plătesc taxele locale și amenzile, lucru pentru care va fi schimbată legislația.

Concret, cei care vor să cumpere sau să vândă un apartament sau o casă nu pot face acest lucru dacă nu-și achită taxele și impozitele locale, dar si amenzile. La fel se întâmplă și pentru cei care vor să vândă sau să cumpere o mașină.

O altă modificare importantă: permisul de conducere suspendat va putea fi recuperat doar dacă sunt plătite amenzile și taxele locale la bugetul local. Iar dacă șoferii nu-și achită amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, li se suspendă automat permisul de conducere.

Cseke Attila a explicat că „măsurile răspund unei nevoi de echitate socială”.

„Proiectul va fi definitivat în câteva zile și urmează să fie introdus în circuitul de avizare interministerial și apoi prezentat Guvernului spre adoptare, după care se va intra în procedura de asumare a răspunderii prin Parlament. Aș vrea să fac o apreciere legat de aceste reglementări propuse, care sunt discutate încă din vara acestui an, legat de pachetul de administrație. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem este acela că aceste măsuri vin să răspundă unei nevoi de echitate socială.

Ce înseamnă acest lucru? Nu doar unii cetățeni români trebuie să-și plătească impozitele și acești cetățeni care an de an își plătesc dările către bugetul local nu trebuie să se simtă în inferioritate față de alte persoane care poate de ani nu-și plătesc aceste dări. Acest lucru s-a putut întâmpla până acum pentru că nu au fost mecanisme legale foarte clare prin care și cetățenii care de ani de zile nu-și plătesc aceste impozite locale să-și achite aceste obligații. Deci aceste măsuri vin să asigure plata acestor obligații către bugetul local pentru categoria de persoane care nu-și plătește de ani de zile aceste dări și vin să ocrotească, până la urmă, sentimentul de securitate financiar a celor care sunt cetățeni onești”, a declarat el.

Sancțiuni dure pentru românii datori la stat

Cseke Attila spune că media de achitare a amenzilor în România este mult sub cea a Uniunii Europene.

„În ce privește sancțiunile contravenționale la regimul rutier, în Uniunea Europeană media de achitare a acestor amenzi este undeva la 90%, în România acest procent este 38% - 40%. E o diferență majoră și atunci noi trebuie să creionăm mecanisme prin care dacă ai greșit, ești sancționat. Nu se întâmplă nimic altceva decât că acea sancțiune trebuie plătită, așa cum în toate țările Uniunii Europene se întâmplă acest lucru. Și aceste mecanisme din pachet vin să ajute plata acestor obligații, pentru că amenzile contravenționale trebuie să facă venit la bugetul autorități locale unde domiciliază contravenientul.

Adică dacă cineva din Suceava are o amendă contravențională în București, plata, banii trebuie să ajungă la bugetul local al municipiului Suceava. Și atunci acest buget local este lipsit de acest venit, dacă contravenientul nu plătește. Pachetul vine cu mecanisme prin care scurtează aceste proceduri, astfel încât să încercăm să ajungem și noi acolo unde sunt toate statele membre ale Uniunii Europene. Și încă o dată este vorba despre acea categorie de persoane care nu își plătesc aceste obligații față de bugetul local sau nu-și plătesc amenzile la regimul rutier”.

Fără permis, dacă nu plătesc amenda

Întrebat în ce condiții pot rămâne românii fără permis, ministrul Dezvoltării a explicat:

„Este vorba în principal despre amenzi contravenționale. Aș da un exemplu, poate mai elocvent: oprirea la un indicator sau pe o stradă unde oprirea este interzisă, dacă este sancționată cu două puncte, patru puncte, în fine, e pe legislația rutieră, amenda aferentă acelor puncte de penalizare trebuie plătită. Dacă în 90 de zile lucrătoare, acest lucru nu se întâmplă, pentru că ai încălcat regulile de circulație, se agravează sancțiunea, prin aceea că se suspendă permisul de conducere. Deci noi trebuie să creăm mecanisme prin care de la acel procent de 38% - 40% să ajungem undeva la 90%, unde este Uniunea Europeană”.

Cseke Attila a mai spus, întrebat când vor intra în vigoare aceste măsuri, că „nu există o dată fixă”.

„Noi săptămâna viitoare vrem să intrăm în procedura de avizare interministerială, după care să aprobe Guvernul și apoi în Parlament aprobarea pachetului legislativ. Dacă nu sunt proceduri de atacare la Curtea Constituțională, atunci sigur că există șanse ca de la 1 ianuarie se intre în vigoare. În caz contrar, probabil se mai lungește această perioadă”, a spus el.

Declarațiile vin după ce partenerii de guvernare au agreat un acord cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.