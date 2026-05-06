Colaborarea PSD-ului cu extrema dreaptă din România ar avea „repercusiuni uriaşe” pentru Europa, avertizează un expert (FT)

Sorin Grindeanu și George Simion, colaj. Foto: Inquam Photos /George Călin și contul de Facebook al președintelui AUR

Căderea guvernului român a spulberat unul dintre ultimele „ziduri de protecţie” informale ale Europei împotriva extremei drepte, după ce social-democraţii din ţară s-au aliat cu euroscepticii ultranaţionalişti pentru a-l înlătura pe prim-ministrul Ilie Bolojan, scrie, miercuri, Financial Times (FT).

Guvernul pro-UE al României a fost supus presiunilor de a reduce un deficit bugetar de peste 9% din PIB. Măsurile de austeritate promovate de Ilie Bolojan au determinat Partidul Social-Democrat (PSD) să părăsească coaliţia la începutul acestei luni. PSD a susţinut apoi o moţiune de cenzură alături de partidul de extremă dreapta AUR, pe care au câştigat-o marţi.

Multe parlamente europene au instituit un cordon sanitar pentru a împiedica partidele de extremă dreapta să ajungă la putere. În ultimii ani, însă, în principal partidele de centru-dreapta au început să formeze coaliţii de guvernare sau să încheie acorduri pentru a obţine sprijinul acestora în vederea adoptării voturilor, arată FT.

Până marţi, coaliţia paneuropeană de centru-stânga Partidul Socialiştilor Europeni (PES), cu excepţia SMER din Slovacia, se mândrea că nu a încălcat acea linie roşie. Prin urmare, colaborarea PSD-ului cu extrema dreaptă din România ar avea „repercusiuni uriaşe” pe întreg continentul european, a declarat Alberto Alemanno, profesor de legislaţie UE la HEC Paris.

„Ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti este o premieră politică: ultimul mare tabu al politicii europene a dispărut”, a spus el.

„Zidul chinezesc a fost dărâmat, iar fereastra Overton este larg deschisă. Ce va urma este adevărata întrebare pentru politica europeană”, a subliniat expertul.

PES a declarat marţi că va continua să-şi susţină partidul membru din România, în timp ce grupul lor din Parlamentul European - Socialiştii şi Democraţii - a cerut forţelor pro-europene să formeze rapid un guvern credibil pentru a „realiza reformele de care au nevoie românii”.

Atât PSD, cât şi AUR au declarat că votul a fost o aliniere punctuală şi că nu au intenţia de a forma împreună un guvern. Însă Siegfried Mureşan, vicepreşedinte român al Partidului Popular European, a avertizat că o cooperare între cele două partide „se pregătea de mult timp”.

„Pentru Europa în ansamblu, zidul credibil împotriva extremei drepte se prăbuşeşte”, a spus el.

„Orice călătorie începe cu un prim pas”, a adăugat el.

Partidul Verde European a cerut PES să ajute PSD să remedieze ceea ce, potrivit acestora, a adâncit incertitudinea politică în întreaga Europă.

„O parte a conservatorilor, însetată de putere, încearcă să depăşească toate limitele”, a declarat Terry Reintke, copreşedinte al grupului Verzilor din Parlamentul European.

„Alegând puterea în detrimentul democraţiei, social-democraţii din România au depăşit o linie roşie... Socialiştii europeni trebuie să reacţioneze”, a cerut el.

