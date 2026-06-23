Condițiile PNL pentru a vota un nou Guvern. Muraru: „Fără trădători, plagiatori sau condamnați penal”

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat, înainte de consultările de la Cotroceni, care sunt condițiile empirice ale formațiunii politice pentru a acorda votul de încredere unui nou Executiv. Acesta a punctat că nu va fi votat un cabinet care ar conține printre membri și liberalii care vor fi excluși astăzi din partid.

Muraru a scris pe rețele sociale: „Înaintea consultărilor care urmează la ora 14.00, avem un mesaj clar pentru Nicușor Dan. Nu vom vota niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL. Și nici plagiatori sau condamnați penal.

Așa că, îi transmit președintelui României să lase jocurile meschine, să iasă din hipnoză, și vină la consultările cu Partidul Naţional Liberal cu decență și bună-credință.

În altă ordine de idei, astăzi se încheie cariera în PNL pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres. Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL. Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului.

Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni și ticluiri, de ură și parvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinațiilor.

De astăzi, PNL s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori. Fie că vom fi în opoziție sau la guvernare, vom acționa cu grijă pentru interesul public și pentru apărarea democrației”.

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Editor : A.R.