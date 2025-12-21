Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că scandalul din Justiție poate deveni la un moment dat „o vulnerabilitate statală”. El avertizează că trebuie rezolvate problemele din interiorul sistemului cu sprijinul tuturor instituțiilor statului, altfel „ele se vor transfera în afară”.

„Instituțiile, în mod evident și prin acomodarea pe care constituție oferă ca responsabilitate președintelui, trebuie să stabilizeze această criză cu formule care să nu accentueze, ci, dimpotrivă, să ajungă într-o zonă de solidaritate. Am văzut comunicări publice, într-o formă sau alta, din partea unor membri ai sistemului judecătoresc, unele dintre ele aproape la limita penalului, în legătură cu o serie de influențe. Această situație trebuie rezolvată.

Cred că varianta cea mai rapidă este să folosești cadrul constituțional și legal existent. Președintele, pentru că discutăm despre domnia sa, merge în ședința Consiliul Superior al Magistraturii pe care o prezidează. Și, după părerea mea, stăm acolo o oră, două, trei, o zi, nu se poate ca până la urmă să nu se găsească un parcurs rațional. Conflictul poate prelungi o situație de fapt care la un moment dat devine atât o vulnerabilitate personală, cât și o vulnerabilitate statală, pentru că discutăm de o instituție fundamentală într-o democrație”, a declarat fostul consilier prezidențial.

Întrebat dacă asistăm la un conflict de natură juridică între două puteri ale statului, președinția și corpul judecătoresc, Diaconescu a răspuns:

„Sunt niște probleme înăuntrul sistemului instanțelor, în instanțele de judecată. Să nu uităm că avem în egală măsură în sistemul judiciar Uniunea Avocaților, Uniunea Notarilor, deci sunt mai multe componente din acest punct de vedere. Dar judecătorii, procurorii, cei din magistratură în sens larg, anunță o serie de probleme extrem de complicate. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate înăuntrul sistemului, cu sprijinul tuturor instituțiilor statului, ele se vor transfera în afară. În momentul în care vor încerca să fie maximizate politic într-un sens sau în altul, se intră într-o spirală foarte complicat”.

În ce privește referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan, Cristian Diaconescu a spus:

„Un referendum în sine, din punct de vedere legal, trebuie să respecte criteriile legii 3/2000, a legii 305, modificată ultima oară cred în 2022, care se referă la Consiliul Superior al Magistraturii. Sunt o serie de prevederi, deocamdată nu știu o practică în ceea ce privește organizarea unei referendum la nivelul unei categorii socio-profesionale, dar dincolo de aceste aspecte, putem considera terminologia de referendum din mai multe perspective. Este absolut necesar și exclud varianta ca să nu existe la un moment dat un consens inter-instituțional. Dacă e ceva de îmbunătățit, să se îmbunătățească, dacă este care presupune răspundere în zona magistraturii, să răspundă”.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Într-o primă reacție, Consiliul Superior al Magistraturii a avertizat că nu va tolera nicio ingerință în Justiției.

