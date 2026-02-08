Primarul Buzăului Constantin Toma a declarat în exclusivitate pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că direcția în care duce Sorin Grindeanu partidul pare să indice o viitoare alianță cu AUR. El susține că, dacă se continuă pe aceeași linie, „nu mai e altă soluție”.

Întrebat despre posibilitatea unei alianțe PSD-AUR, Constantin Toma a explicat că e posibil ca partidul să nu mai aibă de ales decât această variantă.

„Păi dacă mergem pe linia asta, n-o să avem de ales. Sper să nu se întâmple acest lucru. Dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR. Nu mai e altă soluție”, a notat Constantin Toma.

PSD, 3.000 de voturi pentru Simion la Buzău

Constantin Toma a vorbit și despre momentul primului tur al alegerilor prezidențiale anulate din 2024, când a descoperit că la Buzău, oraș pe care îl conduce, social-democrații i-ar fi dat lui George Simion 3.000 de voturi pentru a ajunge în turul doi cu Marcel Ciolacu.

„Dacă Marcel ieșea în turul doi, și putea să iasă, pentru că s-au dat voturi lui George Simion, inclusiv la Buzău. La Buzău s-au dat vreo 3.000 de voturi cu care Marcel ar fi fost înaintea Elenei Lasconi.

Cum.. s-a dat tema, «vă aduceți neamuri, influențați-i pe toți», și vot cu vot s-au adunat numai la Buzău vreo 3.000 de voturi. Fără știrea mea. Am aflat la 6 seara, când s-a întrerupt. Pentru că probabil aveau informații înainte, «bă nu mai faceți treaba asta pentru că stă Marcel mai prost decât anticipa». (...)

El spune «băi, n-a fost aci», băi Marcel, si aci a fost pentru că lumea, ăia ai noștri care trebuiau să voteze cu tine, i-ai pus să voteze cu.. era să spun dușmanul. Cu Simion. Pentru că ei au calculat, cu Paul Stănescu, dacă iese Marcel cu Simion îl bate Marcel. Dar uite că n-a fost așa”, a explicat Constantin Toma.

