Contractul de vaccinuri Pfizer. Reacția lui Alexandru Rafila, după ce Digi24 a arătat că a încercat să paseze o decizie-cheie

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a reacționat după ce Digi24 a arătat că putea să ia o decizie concretă în anul 2023 pe tema contractului cu Pfizer, care stă la baza procesului pierdut de România cu compania farmaceutică, însă a încercat să paseze responsabilitatea către Ministerul de Finanțe sau Prim-ministru.

Alexandru Rafila a vorbit, miercuri, la Euronews, unde a menționat că a i-a prezentat fostului prim-ministru, Nicolae Ciucă, variantele de lucru în cazul contractului cu Pfizer, și a subliniat că nu a considerat necesar să informeze publicul pe această temă.

„Noi am venit cu soluția către Guvernul României, care trebuia să asigure finanțarea, pe de-o parte, și schimbarea legislației privind achizițiile publice, pe de altă parte, și nu a făcut-o, deci, chestiunea asta. De ce nu am ieșit public să spun chestiunea asta? Nu cred că în acel interval de trei, patru zile care pe care îl aveam la îndemână din partea celor cu care am negociat era propice pentru astfel de poziție publică, pentru că nu ar fi adusă în niciun fel o soluționare a situației”, a declarat Alexandru Rafila.

Fostul ministru al Sănătății a mai punctat că l-a informat „personal” și „informal” pe Nicolae Ciucă și l-a acuzat „că nu a acționat în niciun fel”.

„Indiferent de situație, noi tot ar fi trebuit să plătim o sumă foarte mare de bani. (Moderator: Dar puteam plăti mai puțin? - n.r. În situația în care România adera la Amendamentul 5 din contractul Comisiei Europene cu Pfizer) Poate că ceva mai puțin”, a răspuns fostul ministru.

Reamintim că fostul prim-ministru Nicolae Ciucă a subliniat, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că „cei care sunt în măsură să poarte o discuție pe acest subiect sunt cei de la Ministerul Sănătății”.

Decizia pe care Ministerul Sănătății încerca să o paseze

Din mai multe documente intrate în posesia Digi24 reiese că membrii Guvernului știau ce urma să se întâmple în cazul contractului cu producătorul de vaccinuri anti-COVID-19, Pfizer.

În 2021, România își asuma atunci să comande 39 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 de la compania Pfizer. Ministerul de Finanțe a subliniat încă din 2021 că „numărul de doze de vaccin propuse spre achiziționare depășește necesarul de doze al populației”.

Ioana Mihăilă a detaliat motivele pentru care România a aderat la contractul din anul 2021.

Achiziția de vaccinuri COVID-19 face obiectul unui dosar deschis de DNA de mai bine de cinci ani.

În anul 2023, când pandemia de COVID-19 în România și Uniunea Europeană se ameliorase, Comisia Europeană și Pfizer au încheiat un amendament care presupunea reducerea numărului de doze contractate de fiecare țară și extinderea livrării, din anul 2023 și până în anul 2026 (Amendamentul 5).

Statele membre au avut atunci la dispoziție timp de gândire pentru a decide dacă acceptă condițiile Amendamentului 5, anunțat public de Comisia Europeană pe 25 mai 2023.

Concret, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a avut pe masă două variante:

Varianta I , acceptarea Amendamentului 5: „Costul total al aprobării ca România să adere la noile prevederi contractuale negociate cu producătorul se ridică la suma de 1.081.714.000 lei (aproximativ 216.343 milioane de euro), din care 287.820.000 lei vor fi achitați într-o perioadă de 4 ani”

Varianta II, neacceptarea amendamentului 5: „Costul total al neaderării României la noile prevederi contractuale se ridică la suma de 1.875.609.000 lei (aproximativ 375.122 milioane de euro) la care se adaugă cheltuielile cu reprezentarea cauzei României în instanță (legislația aplicabilă este cea din Belgia), a căror valoare nu poate ficuantificată, în cazul în care statul român pierde procesul”

Practic, decizia de a accepta Amendamentul 5, negociat de Comisia Europeană cu Pfizer, ar fi costat România 216.343 de milioane de euro, în timp ce decizia de a nu accepta amendamentul ar fi costat țara noastră 375.122 de milioane de euro, plus cheltuielile de judecată cu Pfizer, după cum reiese din răspunsul transmis de Ministerul de Finanțe.

Fostul ministru al Sănătății, însă, i-a cerut premierului de la acea vreme, Nicolae Ciucă, dar și Ministerului de Finanțe, condus la acea vreme de Marcel Boloș, să îi spună ce decizie ar trebui să ia.

Acest lucru se întâmpla în condițiile în care, după cum a subliniat și Ministerul Finanțelor (tot în anul 2023) într-un răspuns intrat în posesia Digi24, decizia era exclusiv a Ministerului Sănătății.

