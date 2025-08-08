Live TV

Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul”

Data actualizării: Data publicării:
Crin Antonescu.
Crin Antonescu. Foto: Inquam Photos/ Tudor Pană

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a avut un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. De această dată, Antonescu îl critică pe șeful statului pentru că nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu deși se afla la Palatul Cotroceni. 

„După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani. Președintele lor (dl. Nicușor) stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui)”, a scris Crin Antonescu, vineri, pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale din partea PSD-PNL-UDMR a avut un atac și la adresa lui Traian Băsescu după ce acesta a solicitat să își primească înapoi privilegiile de fost președinte.

„Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent. Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (...).

Băsiștii și urmașii lor, ca și simpatizanți pe care nu-i bănuiam, au câștigat alegerile. Fie primit, pentru ca administrația Dan–Bolojan să-și poată salva obrazul. Căci respectul și simpatia pentru turnătorii fostei Securități se țin cu cheltuială. Noi ne vom răfui înainte cu Iliescu, viu sau mort”, a mai scris Antonescu. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nu este primul atac al lui Crin Antonescu la adresa președintelui. După ce a ieșit din cursa prezidențială, acesta a continuat să transmită mesaje publicului său, mai ales în mediul online, fiind tot mai critic față de Nicușor Dan. „Nu suntem o țară bananieră. Avem o propagandă bananieră care, pe banii noștri, ne insultă zilnic. Faptul că avem un președinte ca N. Dan nu înseamnă că suntem retardați toți și întrutotul. E prea mult”, a scris Antonescu pe 26 iunie, după ce Nicușor Dan a fost fotografiat dând mâna cu președintele american Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. Este și ultima postare pe rețelele sociale din partea fostului candidat.

Citește și: Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa...
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna: Autorităţile vor putea pune poprire pe ajutorul...
nicusor dan
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări...
Ultimele știri
Rusia redirecționează petrolul destinat Indiei către China, după tarifele impuse de Trump
Donald Tusk susține că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape: „Există anumite semnale”
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan ion iliescu
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte
Dragoș Anastasiu.
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu. Decret de vacantare a funcţiei de vicepremier
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
ID315042_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu național pentru Iliescu. Jandarmeria spune că manifestația e ilegală
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
S-a prăbușit în noaptea nunții. Povestea bărbatului care a murit în brațele soției
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
Florin Negruțiu: „Ion Iliescu a furat României zece ani de istorie”
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”