Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul”

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a avut un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. De această dată, Antonescu îl critică pe șeful statului pentru că nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu deși se afla la Palatul Cotroceni.

„După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani. Președintele lor (dl. Nicușor) stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui)”, a scris Crin Antonescu, vineri, pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale din partea PSD-PNL-UDMR a avut un atac și la adresa lui Traian Băsescu după ce acesta a solicitat să își primească înapoi privilegiile de fost președinte.

„Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent. Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (...).

Băsiștii și urmașii lor, ca și simpatizanți pe care nu-i bănuiam, au câștigat alegerile. Fie primit, pentru ca administrația Dan–Bolojan să-și poată salva obrazul. Căci respectul și simpatia pentru turnătorii fostei Securități se țin cu cheltuială. Noi ne vom răfui înainte cu Iliescu, viu sau mort”, a mai scris Antonescu.

Nu este primul atac al lui Crin Antonescu la adresa președintelui. După ce a ieșit din cursa prezidențială, acesta a continuat să transmită mesaje publicului său, mai ales în mediul online, fiind tot mai critic față de Nicușor Dan. „Nu suntem o țară bananieră. Avem o propagandă bananieră care, pe banii noștri, ne insultă zilnic. Faptul că avem un președinte ca N. Dan nu înseamnă că suntem retardați toți și întrutotul. E prea mult”, a scris Antonescu pe 26 iunie, după ce Nicușor Dan a fost fotografiat dând mâna cu președintele american Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. Este și ultima postare pe rețelele sociale din partea fostului candidat.

