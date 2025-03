Crin Antonescu: „Cred că nu e cazul să vedem vreodată cizme româneşti” în Ucraina

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat luni că România nu a avut şi nu are înţelegeri de lungă durată nici cu Ucraina, nici cu altcineva, ci are parteneriatul strategic cu SUA. El își menține poziția împotriva trimiterii de trupe românești în Ucraina, pentru este nevoie de ele pentru apărarea teritoriului nostru şi a flancului estic al NATO.

Crin Antonescu a fost întrebat luni, într-un interviu la Hotnews.ro, dacă afirmaţia sa, potrivit căreia România a sprijinit conjunctural Ucraina pe fondul războiului, nu diferă de cea a liderilor europeni, care doresc să ajute Ucraina în continuare pentru o pace durabilă şi justă.

„Se poate să fie uşor diferită. Nu e niciun fel de interdicţie, cred, în sensul acesta. Eu cred că, pe fond, nu este diferită, pentru că la summit-ul de la Londra, pe care îl salut, pentru că spun şi în declaraţia pe care o invocaţi că e momentul ca Europa să se arate unită, să se arate puternică, să fie în această discuţie. Una dintre concluzii este că fără Statele Unite nu se poate, că nu putem avea garanţii de securitate, indiferent ce pace s-ar încheia fără Statele Unite, şi că, în general, aşa cum Giorgia Meloni, de exemplu, spunea, cred că trebuie să facem noi, europenii un efort intens pentru a putea restabili unitatea lumii occidentale, unitatea politică a lumii occidentale, unitatea trans-atlantică, adică Uniunea Europeană plus Statele Unite cu administraţia Trump. Eu cred că acest termen - „conjunctural” - descrie exact ceea ce s-a întâmplat. Noi nu am avut şi nu avem obligaţii de lungă durată sau înţelegeri de lungă durată nici cu Ucraina, nici cu altcineva. Avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, care este un pilon al arhitecturii noastre de politică externă şi de securitate şi exact asta am vrut să spun”, a răspuns Crin Antonescu, potrivit News.ro.

„Cred că nu e cazul să vedem vreodată cizme româneşti” în Ucraina

El a mai fost întrebat dacă România vorbeşte pe două limbi, în condiţiile în care preşedintele interimar, Ilie Bolojan, se aliniază concluziilor liderilor care au participat la summitul de la Londra, care au transmis că Ucraina trebuie pusă în cea mai puternică poziţie posibilă.

„România astăzi vorbeşte pe limba preşedintelui interimar. Eu nu am nicio calitate să vorbesc în numele României şi nu am această pretenţie. În acelaşi timp, nu am nicio obligaţie sau nicio constrângere să nu expun nişte puncte de vedere ale unui candidat la alegerile prezidenţiale în legătură cu chestiuni punctuale. Şi, dacă alţi candidaţi nu au făcut-o, eu o fac. În legătură cu cizmele la sol, bun, sigur că eu am urmărit cu mare atenţie declaraţia premierului Starmer - în paranteză fie spus, mă bucură faptul că Marea Britanie, deşi nu e membru al Uniunii Europene, arată în aceste momente de restrişte, să le spun aşa, o foarte strânsă legătură cu Uniunea Europeană. Asta este un lucru de salutat, dar eu cred că aici deocamdată e vorba doar de o idee. Nu am văzut nici măcar cizme britanice la sol sau cizme franceze şi continuu să cred că nu e cazul să vedem vreodată cizme româneşti”, a mai declarat Crin Antonescu.

El a adăugat că atunci când a declarat că nu este cazul ca România să aibă trupe de vreun fel în Ucraina, a justificat această declaraţie prin aceea că „nu avem foarte multe şi că avem nevoie de ele pentru apărarea teritoriului nostru şi deci a flancului estic al NATO”.

