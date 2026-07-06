Dominic Fritz, după ce viceprimarul USR Paula Romocean a pierdut procesul cu ANI: Regimul incompatibilităţilor a scăpat de sub control

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR) afirmă, luni, că regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese în România a scăpat de sub control, după ce viceprimarul Paula Romocean (USR) a pierdut în primă instanţă procesul cu ANI care a găsit-o incompatibilă. Fritz a transmis că Romocean va face recurs şi a subliniat că este o situaţie în care se află peste o sută de consilieri locali în toată România. „Pe ea au găsit-o”, afirmă Fritz.

„ANI a declarat-o incompatibilă pe Paula Romocean, viceprimăriţa USR din Timişoara, pentru o situaţie în care se află peste o sută de consilieri locali în toată România. Pe ea au găsit-o. Pentru două poziţii de voluntariat, neremunerate, vor să-i piardă mandatul de viceprimar. Azi, prima instanţă i-a respins contestaţia, Paula va face recurs. Regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese în România a scăpat de sub control. A devenit metoda preferată pentru a scoate pe cineva din viaţa politică, fără nicio urmă de faptă penală sau de corupţie, sub acoperirea unor «sancţiuni administrative»”, a transmis, luni, Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, ANI a „construit” în jurul unei legi care prevede că nu poţi fi în conducerea unui spital şi a unui partid în acelaşi timp.

„În 2020, s-a introdus în Legea Sănătăţii ideea că nu poţi fi în conducerea unui spital şi a unui partid în acelaşi timp, cu intenţia de a depolitiza sistemul de sănătate. Dacă se întâmplă, spune legea, încetează automat mandatul de conducere la spital. ANI a luat această lege şi a construit în jurul ei: interpretează că se aplică şi Consiliului de Administraţie al spitalului, deşi e o poziţie neremunerată. Dar şi oricărei persoane care are o poziţie într-un partid politic, cum e şi cazul Paulei, care a fost simplu membru în Biroul Local USR Timişoara şi pe care Consiliul Local a desemnat-o conform legii să-l reprezinte în CA Spitalului Municipal. Mai mult decât atât, ANI spune că nu se aplică sancţiunea simplă din Legea sănătăţii, ci cea din legea incompatibilităţilor, adică încetarea mandatului de ales local şi interdicţie de 3 ani să mai ocupi orice funcţie publică. E, ca şi în cazul meu, o încălcare grosolană a dreptului european: chiar în 2023, Curtea de Justiţie a UE a spus clar că România trebuie să respecte principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte astfel de sancţiuni”, a mai spus Fritz.

Edilul din Timişoara consideră că problema reală este că ANI este condus de oameni politici şi afirmă că sunt zeci de cazuri similare cu cel în care se afla Paula Romocean.

„Dar problema reală este că ANI, condus de înşişi oameni politici din ghiciţi voi ce partid, îşi alege la liber «clienţii». Prin sondaj ne-am uitat în doar jumătate dintre judeţe la Consilii de Administraţie ale spitalelor şi am găsit zeci de cazuri cu consilieri locali în CA care au şi o poziţie politică (lucru perfect normal, de altfel!). Cel puţin 33 cazuri din PSD, 27 cazuri din PNL şi alţii din diverse partide. Dar fix pe Paula au nimerit-o. Nu cer să fie executaţi toţi aceşti oameni în mod egal, pentru că interpretarea ANI a legii e absurdă. Dar trebuie să schimbăm legea ca ANI să nu mai aibă puterea să aleagă, în locul cetăţenilor, ce oameni politici ne pot reprezenta. Să se ocupe de averi ilicite, de cazuri grave de abuzuri de putere, nu de vânat virgule pentru a pedepsi punctual pe cine trebuie”, a mai precizat Fritz.

Viceprimarul Timişoarei Paula-Ana Romocean (USR), care a fost declarată în incompatibilitate de către ANI, a pierdut procesul la Curtea de Apel Timişoara, care i-a respins acţiunea ca fiind neîntemeiată. Decizia Curţii de Apel Timişoara nu este definitivă.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate, în perioada 2021-2023, Paula Romocean a fost membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal, în timp ce avea şi funcţie de conducere în partid.

Şi Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a pierdut luna trecută definitiv procesul cu ANI care îl găsise în conflict de interese. Curtea Supremă de Justiţie i-a respins recursul şi a menţinut sentinţa magistraţilor de la Curtea de Apel Timişoara care a dat dreptate Agenţiei Naţionale de Integritate.

Editor : B.E.