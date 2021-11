Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat, luni, la interviurile Digi24.ro, că nu va accepta fuziunea cu PNL. Varianta agreată de partidul lui Traian Băsescu este negocierea unei alianțe politice, dar PMP așteaptă ca liderii săi să fie invitați să facă parte din viitorul Guvern.

Cristian Diaconescu: : "Vreau să spun foarte clar. În mandatul meu, Partidul Mișcarea Populară nu dispare. Și, din acest punct de vedere, în acest moment, nu se pune în discuție niciun fel de asociere într-o formă prin care partidul ar ieși de pe scena politică în relație cu orice alt partid din România. Spun acest lucru și plec de la un argument, după părerea mea, de bun simț. Avem 2.200 de aleși locali și 50 de primari. Suntem al treilea partid din punctul de vedere al reprezentării la nivelul comunităților locale. Este o resposabilitate extraordinară din această perspectivă, iar dialogul cu partidul de guvernământ - și salut disponibilitatea Partidului Național din acest punct de vedere - se va referi în special la aspecte care țin de cooperarea la nivelul autorităților locale și în ceea ce privește comunitățile. (...) Atunci când ai 2.200 de aleși locali și de capacitatea acestora de a-și îndeplini mandatul pentru care au fost aleși. Deci, acesta este conținutul dialogului."

Alexandru Rotaru: "Răspunsul dumneavoastră franc în acest moment este "nu" fuziunii prin absorbție."

Cristian Diaconescu: "Da. S-au făcut niște speculații."

Alexandru Rotaru: "Acesta este mandatul dat de forul statutar al PMP?"

Cristian Diaconescu: "Da. Am și discutat. Am primit sâmbătă mandat de a avea o echipă care să dialogheze cu PNL. Nu ne putem, în mod evident, permite și nici nu dorim acest lucru, să oprim dialogul politic în România. Și, respectivele echipe se vor întâlni. Vom vedea care sunt elementele pe care ei le vor discuta, pe ce zone ne apropiem. Nu a existat și nu există în acest moment nici-un proiect de masă propus, decât o declarație de intenție la care în mod normal și civilizat am răspuns."

Alexandru Rotaru: "Cum a sunat propunerea? V-a sunat domnul Florin Câțu și v-a spus: "Domnule Diaconescu, vreau să.."

Cristian Diaconescu: "Să cooperăm. Exact cum ne-am pus și noi în decizie, exact cum și-au pus și domniile lor în decizie. Nu știu ce are fiecare în cap, ca să vă spun sincer. Dar, aflăm repede."

Alexandru Rotaru: "E un termen de care vă temeți - fuziune?"

Cristian Diaconescu: "Nu se poate discuta, repet, decât din punctul de vedere al unui partid legal constituit, al Partidului Mișcarea Populară, în funcție de mandatul pe care îl dau colegii mei."

Alexandru Rotaru: "Există varianta unei alianțe electorale PMP-PNL?"

Cristian Diaconescu: "Nu pot să vă spun pentru că ei nu s-au întălnit deocamdată și nici nu s-a fixat o dată când aceste echipe se vor întâlni. Am răspuns corespunzător, repet, acestui semnal care, nu pot decât să plec de la prezumția de bună credință, și să îl consider unul în regulă. Dar, de aici, cred că concluziile trase din diverse zone publice, mai mult sau mai puțin induse, nu știu de unde, au fost premature. Extrem de premature."

Alexandru Rotaru: "De ce acum, domnule Diaconescu? Pentru că Partidul Mișcarea Populară nu a intrat în Parlament, încă din decembrie anul trecut."

Cristian Diaconescu: "Probabil că sunt și niște interese care țin de momentul politic în care ne aflăm și de faptul că la un moment dat în PNL au apărut convulsii bine cunoscute. Probabil că în acest moment când practic nimeni nu dorește să își asume guvernarea, pentru că despre acest lucru discutăm, se încearcă diverse cosmetizări, mai ales ale mesajului public. Dar, repet, eu sper - ne lămurim repede, într-o săptămână - că defapt aspectele care țin de buna credință și într-adevăr de gestionarea intereselor societății..."

Alexandru Rotaru: "Oferta de mariaj către PMP vine în ideea de a edulcora mariajul cu PSD?"

Cristian Diaconescu: "Nu vreau să judec în locul lor. Vă rog să îmi permiteți să nu anticipez."

Alexandru Rotaru: "Eram curios care este părerea dumneavoastră."

Cristian Diaconescu: "Deci, atâta vreme cât colegii mei au votat în majoritate covârșitoare ca acest dialog să continuie și există o echipă care mâine va primi din partea noastră și un mandat tematic pe care o să îl facem și public, fără îndoială, mandat tematic în această persepctivă. De exemplu, avem legea sănătății depusă în Parlament de cățiva ani și nici măcar nu-i trimisă prin comisie, așa, măcar pentru o dezbatere. Nu pot să fac evaluări în legătură cu intențiile altora. Vă spun însă cu toată sinceritatea care sunt intențiile noastre."

Alexandru Rotaru: "Intențiile dvs sunt de a intra la guvernare?"

Cristian Diaconescu: "Nu. Intențiile noastre sunt de a ne face datoria. Acuma trebuie să fac o precizare: cel puțin dintr-o anumită perspectivă profesionistă - pentru că eu tot insist pe acest cuvânt când vorbim de guvernare - avem 5 sau 6 foști miniștri în actualul partid. Acești foști miniștri au fost desemnați de partidele PNL, PDL, PSD. Deci, oameni omologați. Nu sunt doar niște variante aspiraționale."

Alexandru Rotaru: "Nu pare că vorbiți de o formă de reciclare?"

Cristian Diaconescu: "Nu. Ce pot să spun este că din punct de vedere operațional, al conducerii tehnice, profesioniste al Româninei, Partidul Mișcarea Populară are, repet, verificat un grup de oameni extrem de bine pregătiți. Dacă cineva are nevoie, discutăm. Dar, în orice caz, eu n-am să zgârii ușa la nimeni pentru așa ceva."

Alexandru Rotaru: "Vă așteptați ca PNL să lanseze o invitație pentru acei 5 foști miniștri despre care vorbeați dvs pentru a face parte din guvern, eventual?"

Cristian Diaconescu: "Dacă o lansează sunt gata să stau la masă. Vreau să discutăm. Am discutat cu aproape toți șefii de partide din România. Și de la PSD, și de la AUR, și de la USR, și de la PNL. Doar cu domnul Orban nu am discutat până acum."

