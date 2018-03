Cristian Preda, acuzat de defăimarea țării, pentru că a criticat guvernele PSD-ALDE. Prima reacție a europarlamentarului

Europarlamentarul Cristian Preda este acuzat de defăimarea țării și a fost chemat în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, în urma unui denunț. El urmează să se prezinte pentru a da explicații pe 28 martie.

Cristian Preda a vorbit în direct, la Digi FM, despre acuzațiile care i se aduc și susține că știe cine l-a denunțat, dar că nu vrea să facă public numele. Europarlamentarul spune că în denunț sunt invocate criticile aduse de el guvernelor Grindeanu și Tudose, dar că modul în care sunt formulate acuzațiile este „vag și amenințător”.

- Cine a făcut acel denunţ?

Cristian Preda: „Ştiu, dar prefer să furnizez această informaţie atunci când se va produce judecata. Nu e o persoană cunoscută.”

- Care ar fi acuzaţiile?

Cristian Preda: „Neglijarea interesului naţional, defăimare, ceea ce spun membrii delegaţiei PSD din Parlamentul European şi, pe urmele lor, actualul premier, preşedintele partidului, Dragnea, preşedintele partidului-satelit ALDE, Tăriceanu.

A critica Guvernul înseamnă a defăima ţara, în condiţiile în care am criticat două guverne pe care chiar aceşti domni le-au destituit fără niciun fel de argumente. E vorba de guvernele Grindeanu şi Tudose. Am adus argumente prezentate în mod raţional în Parlament, aşa cum au făcut-o şi alţii. Am prezentat fapte şi pentru asta se pare că trebuie să plăteşti acum. Când spui adevărul trebuie să iei o măciucă în cap.”

- Cum se va concretiza audierea?

Cristian Preda: „Nu ştiu. Denunţul e foarte scurt. Mi se cere socoteală şi se invocă aceste critici aduse guvernelor PSD-ALDE şi voi vedea. Nu pot să anticipez. De asta nici nu vreau să speculez pe marginea acestor chestiuni, fiindcă totul este vag şi ameninţător.”

- Cum comentaţi acea intenţie a lui Liviu Dragnea de a încerca să impună o aşa-zisă lege a defăimării care să-i pedepsească într-un fel sau altul pe toţi cei care ar critica ţara sau pe cineva din ţară şi ei ar considera că asta ar aduce grave prejudicii?

Cristian Preda: „Cred că această chemare la judecată a mea e o anticipare a felului în care Dragnea şi Tăriceanu înţeleg să conducă treburile publice, şi anume, în condiţiile în care nu te supui voinţei arbitrare, de altfel, şi destul de nesigure, instabile a liderilor politic, trebuie să fii pus la punct şi, dacă se poate, să fii pedepsit.

Am văzut că sunt chiar deputaţi care merg foarte departe şi cer retragerea cetăţeniei pentru cei care critică guvernele lor. Mă tem că aceşti deputaţi au ajuns în camere fără să cunoască textul Constituţiei, care spune clar că cetăţenia română, dobândită prin naştere, nu poate fi pierdută. Dar se pare că ignoranţa şi reaua-credinţă fac legea în ţara asta şi de asta cred că trebuie să luptăm.

Pe mine nu mă intimidează ameninţările astea şi eu vorbesc în numele cetăţenilor liberi din România. Sunt convins că vom învinge, până la urmă, această prigoană a unor ignoranţi şi a unor "ţoape", cum spunea Andrei Pleşu ieri, a unor oameni care îşi văd interesul propriu şi care cred că pot să ne impună legea.”