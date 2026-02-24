Live TV

Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24: „Nu de diplome ducem lipsă”

cristian preda isi rupe diploma de doctirat
Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor luni seară, în direct la Digi24. Foto: Captură Digi24

Premierul Ilie Bolojan a comentat, marți seara, gestul făcut de politologul Cristian Preda, care și-a rupt diploma de doctor în direct la Digi24, nemulțumit de măsurile de austeritate pregătite de Guvern, care includ și ca indemnizația pentru titlul științific de doctor să fie redusă la jumătate. „Faptul că ești cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziția de cadru didactic,” a declarat premierul.

„Așa cum știți, toate sectoarele administrației participă la acest efort și, în baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universități să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat în universitar. Și tot în baza acestei discuții a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate.

Acum trebuie să discutăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Este o practică care a fost introdusă în zona noastră și eu cred că, dacă ar fi să fim foarte corect și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt.

Avem foarte mulți oameni dedicați, foarte mulți oameni talentați și faptul că ești cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziția de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl ai, iar pentru a atinge un anumit grad universitar ai nevoie și de această diplomă. Deci salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot și această diplomă,” a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, după ședința de guvern, că ordonanțele de urgență privind tăierile din administrație și relansarea economică au fost adoptate.

Guvernul pregătește o reducere substanțială a indemnizației acordate personalului bugetar care deține titlul științific de doctor. Potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind măsurile din administrație, pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării, indemnizația de doctorat va fi plafonată la 500 de lei brut lunar în anul 2026. În prezent, indemnizația pentru titlul de doctor poate ajunge până la 950 de lei brut lunar.

Editor : Alina Popescu

