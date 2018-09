CTP: „Dragnea a dat un semn de slăbiciune majoră. Este o mare greșeală”

Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu a apreciat, la Digi24, că Liviu Dragnea a greșit grav când a anunțat, sâmbătă, că nu va candida la alegerile prezidenţiale.

„Domnul Dragnea dă un semn de slăbiciune majoră, anunțând că nu va candida la Președinție și că va fi un candidat comun PSD-ALDE. Pasul ăsta nu trebuia să-l facă domnul Dragnea. Este o mare greșeală, un semn de slăbiciune în fața pesediștilor să spui că nu vei candida și că ei trebuie să susțină candidatul altui partid. Întâmplător, de vreo șapte ori mai mic decât PSD. Nu cred că așa ceva va fi interpretat pozitiv de către membrii de partid”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Dragnea a subliniat că nu are ca obiectiv să candideze el însuşi la alegeri, însă cel mai important este ca preşedintele Klaus Iohannis să nu câştige un nou mandat.

„Ceea ce am prezentat ca şi propunere colegilor mei, am discutat şi ieri, le-am spus şi astăzi, că în opinia mea trebuie să avem un candidat comun. Nu să nu fie un candidat de la PSD, ci să fie un candidat comun PSD-ALDE. Încep discuţiile în partid, stabilim că vom avea un candidat comun, să stabilim dacă şi la europarlamentare vom face la fel şi de asemenea, în termen rezonabil, să stabilim candidatul. Am avut aceste discuţii de principiu, nu s-a luat încă o decizie, dar cei mai mulţi colegi au agrat ideea unui candidat comun”, a declarat sâmbătă Liviu Dragnea în conferinţă de presă, la finalul şedinţei CEx de la Neptun.

Întrebat despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidenţiale, liderul PSD a subliniat că nu are acest „obiectiv esenţial”, considerând că alegerile prezidenţiale sunt importante, dar nu reprezintă cel mai important obiectiv. Dragnea a spus că el mai important lucru este ca preşedintele Klaus Iohannis să nu câştige un nou mandat.

„Am spus că eu nu am ca obiectiv esenţial în viaţă să candidez la alegerile prezidenţiale. Sunt foarte importante, dar nu cred că este cel mai important obiectiv. Nu cred că trebuie să ne lăsăm scoşi de pe linia pe care am pornit. Trebuie să ducem lucrurile în continuare şi să nu avem ezitări şi să adoptăm toate măsurile pe care le-am iniţiat. Nu am avut niciodată acest obiectiv. Şi nu s-a schimbat nimic între timp. Şi nici nu cred că se va schimba nimic. Cel mai important e ca Iohannis să nu mai fie preşedinte. Iohannis este un dezastru pentru România”, a explicat Liviu Dragnea.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, că liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că nu va candida la alegerile prezidenţiale din 2019 şi că s-ar putea să existe un candidat comun PSD-ALDE - Călin Popescu Tăriceanu. Ea a spus că Tăriceanu ar fi un preşedinte de ţară extraordinar, dar pentru PSD ar fi un moment istoric negativ, pentru că social-democraţii au avut întotdeauna un candidat la preşedinţie.

