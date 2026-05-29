USR: PSD trebuie să răspundă pentru capabilitățile reduse ale Armatei României

USR acuză PSD că trebuie să își asume responsabilitatea pentru vulnerabilitățile actuale din sistemul de apărare și susține că a condus Ministerul Apărării timp de ani de zile și nu a dezvoltat capabilitățile necesare, inclusiv în contextul incidentului de la Galați.

„În ziua în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, parlamentarii PSD au ales să ceară demisia ministrului Apărării, Radu Miruță. Da, tocmai acei parlamentari care au atacat la Curtea Constituțională programul care apără România de drone”, transmite USR, într-un comunicat de presă.

Formațiunea acuză PSD că a condus Ministerul Apărării în ultimii ani fără a dezvolta suficiente capabilități de apărare anti-dronă.

Citește și: PSD, apel la stabilitate politică după incidentul cu drona de la Galați: „România are nevoie de un guvern funcțional”

„Le reamintim un fapt pe care preferă să-l ocolească: PSD a condus timp de decenii Ministerul Apărării, iar moștenirea acestor guvernări este chiar vulnerabilitatea de care ne lovim azi: o armată cu capabilități reduse anti-dronă, în condițiile unui război la graniță”, se arată în comunicat.

USR critică și acțiunile social-democraților în privința programului SAFE, despre care afirmă că ar fi fost contestat la Curtea Constituțională.

„Mai mult, aceiași parlamentari PSD care cer acum demisii au atacat la Curtea Constituțională programul SAFE, exact instrumentul prin care România își construiește un sistem robust anti-dronă”, transmite formațiunea.

În același mesaj, USR susține că există o contradicție între criticile PSD și acțiunile sale politice.

„Nu poți întreba «unde e sistemul anti-dronă?» când lupți să-l oprești la Curtea Constituțională!”, mai afirmă USR.

Citește și: PNL acuză PSD și AUR de poziții „anti-naționale” după incidentul cu drona de la Galați

Formațiunea adaugă că actualul ministru al Apărării a recunoscut limitele sistemului existent și a început măsuri de remediere.

„Radu Miruță, ca ministru al Apărării, a recunoscut public, onest, că România nu are toate capacitățile necesare și că nu poate acoperi orice scenariu”, se mai arată în comunicat.

Liderul grupului senatorial USR, Sorin Șipoș, afirmă că cererile de demisie sunt „un act laș”.

„Solicitarea de demisie este un act laș, o demisie de la propria responsabilitate pentru starea precară a înzestrării Armatei României. PSD nu poate cere socoteală pentru o problemă pe care a creat-o chiar el, în deceniile în care a condus acest minister, și pe care continuă să o agraveze atacând la CCR SAFE, singurul program care o rezolvă”, a declarat Șipoș.

Citește și: AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului”

Editor : Ana Petrescu