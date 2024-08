O eventuală alianță AUR - SOS România pentru alegerile prezidențiale a eșuat, iar negocierile dintre cele două partide suveraniste au degenerat într-un scandal-monstru. Diana Șoșoacă s-a enervat că George Simion nu a participat la discuții, așa că le-a dat afară pe cele trei femei pe care acesta le-a trimis în locul lui. „Îmi pare rău că am coborât în această cocină”, i-a transmis ulterior liderul AUR.

Totul a pornit de la poza distribuită de europarlamentara Diana Șoșoacă, în care aceasta este surprinsă bătând palma cu liderul AUR. Tot atunci, liderul SOS România anunța că l-a invitat pe George Simion la negocieri pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale, dar acesta nu s-a prezentat la întâlnire. A delegat însă trei membre AUR, iar acest lucru, aparent, a revoltat-o pe eurodeputată.

„Invitația a fost exclusiv pentru candidații înscriși la prezidențiale din partea spectrului naționalist, nu pentru delegați, pentru reprezentanți. Este inacceptabil să trimiți la o întâlnire naționalistă reprezentanta varanului, doamna Bruynseels, este o globalistă și care nu poate să reprezinte vreodată mișcarea naționalistă, a fost candidată din partea PPUSL, PPUSL e o anexă a PSD”, a declarat Șoșoacă.

Unirea suveraniștilor, blocată de un scandal

„Când am ajuns, Șoșoacă nu a părut bucuroasă să ne primească, a zis ca nu ne cunoaște și ne invită să plecăm. Când am văzut că refuză să discute cu noi, am ieșit. Nu ne plac nici noua poziționările lui Șoșoacă, nici că e aproape de Rusia, însă nu putem să-i excludem pe românii care o votează și mulți provin din nucleul AUR”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels, despre întâlnirea cu liderul SOS.

Iar la scurt timp după ce delegația AUR a fost respinsă de la negocierile Dianei Șoșoacă, a venit și reacția dură din partea lui George Simion.

„Comportament abject, chiar misogin din partea Dianei Șoșoacă, care a dat afară delegația AUR venită cu bune intenții. N-ai avut cu cine și îmi pare rău că am coborât în această cocină. Vom iniția noi, pentru că suntem de trei ori mai mari decât formațiune, a doamnei Șoșoacă. Pe 27 și 28 august, în Parlamentul României”, a transmis acesta.

Diana Șoșoacă face al doilea apel la negocieri cu partidele suveraniste ale țării. Europarlamentara i-a acordat încă o șansă lui Simion, însă a insistat să vină personal la discuții. „George Simion nu este pregătit pentru a fi prezidenţiabilul AUR și (...) nu îşi poate depăşi condiţia de galerist”, i-a reproșat Șoșoacă pe pagina proprie de Facebook.

Editor : C.L.B.