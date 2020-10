Cum a scăpat Nicușor Dan de problemele cu apa caldă în București. Primarul general ales exclude o taxă pe centrala de apartament

Nicușor Dan spune că are centrală de apartament, deoarece locuiește într-o zonă a Bucureștiului unde nu există sistemul centralizat de încălzire. Cu privire la un zvon despre taxa pe centrala de apartament, primarul general ales afirmă că este „absurdă” o astfel de politică, deoarece Primăria Capitalei nu a rezolvat încă problema apei calde și a căldurii.

„Locuiesc într-o zonă din București în care nu există sistemul centralizat de încălzire și atunci, da, am apă caldă pentru că am centrală proprie”, a răspuns Nicușor Dan, miercuri seară, la Digi24, întrebat dacă are apă caldă.

Întrebat cum va rezolva avariile, primarul general ales a spus că „avem două probleme”.

„Pe termen foarte scurt – ceea ce înseamnă iarna asta – după cum știți eu o să fiu învestit undeva pe 15 octombrie și iarna o să înceapă undeva pe 10 noiembrie. Imposibil în perioada asta să schimbi sute de kilometri de conductă. Putem să pregătim un management de avarie, asta înseamnă să fim sigur că avem echipamentele de intervenție necesare, că o să avem materialele pentru intervenție, că echipele o să aibă detectoare ca să detecteze mai repede avariile. În afară de echipele din primărie, o să deschidem în regim de urgență niște licitații pentru ca să putem să avem și privați care să poată să intervină deodată. Probabil că o să avem undeva la 10-15 avarii pe zi”, a completat el.

Nicușor Dan a mai spus că este nevoie și de „o comunicare onestă și imediată cu cetățenii” pentru a primi sesizările, apoi ca aceștia să fie informați cu privire la durata intervenției.

„Începând din primăvară, am fost la Ministerul Fondurilor Europene, să știți că avem deja 300 de milioane de euro deja alocați, pe care Primăria putea să-i ia din 2016, nu i-a luat încă, mai avem încă 200 de milioane prin PNRR, deci în total 500 de milioane de euro și cu aceștia putem să schimbăm o cantitate însemnată în ceea ce privește rețea principală. Lucrările vor începe în primăvara anului viitor”, a completat el.

Întrebat despre un zvon cu privire la o posibilă taxă pentru centralele de apartament, pentru că ar fi cele mai poluante, Nicușor Dan a exclus această idee.

„Ar fi absurd ca o astfel de taxa să fie instituită de Primăria Capitalei în momentul în care ea nu e în stare să genereze apă caldă și căldură. Dacă o astfel de taxă va fi impusă de la nivel central, evident că ea va deveni obligatorie și pe teritoriul Bucureștiului, însă Primăria Capitalei nu poate să aibă o astfel de politică înainte să rezolva situația apei calde. E o situație identică cu acea taxă Oxigen, pe care administrația anterioară voia să o instituie”, a declarat Nicușor Dan.