Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova. Cine s-a opus

Parlamentul European a votat o rezoluție prin care condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Singurul europarlamentar român care a votat împotriva demersului este Diana Șoșoacă.

Potrivit listei finale de vot, singurul europarlamentar român care s-a opus adoptării rezoluției prin care UE condamnă interferențele Rusiei în Republica Moldova este Diana Șoșoacă. De altfel, în timpul discursului pe care Maia Sandu l-a susținut, marți, în Parlamentul European, Diana Șoșoacă a strigat: „Moldova e România!”.

Eurodeputații români care au votat pentru adoptarea demersului se numără:

AUR: Adrian-George Axinia și Gheorghe Piperea;

Dintre cei care nu mai sunt membri AUR, dar au fost aleși pe listele formațiunii în 2024, au votat rezoluția: Șerban-Dimitrie Sturdza, Claudiu Târziu, Cristian Terheș.

PNL: Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Adina Vălean;

USR: Dan Barna, Vlad Voiculescu;

PMP: Eugen Tomac;

PSD: Dragoș Benea, Vasile Dîncu, Gabriela Firea, Victor Negrescu, Claudiu Manda, Andi Cristea;

Luis Lazarus s-a abținut de la vot.

Ce prevede proiectul

În rezoluția votată miercuri, europarlamentarii critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie.

Totodată, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.

Textul a fost adoptat cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri.

Editor : A.G.