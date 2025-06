Scandalul care a durat un an, pentru lucrările de la Planșeul Pieței Unirii din București, a fost doar o dispută de campanie electorală, spune acum, după alegeri, primarul sectorului 4, Daniel Băluță. El a explicat la Digi 24 momentul de astăzi de la Cotroceni, unde a făcut parte din delegația PSD și astfel a ajuns față în față cu Nicușor Dan. Cei doi au glumit, au zâmbit larg și și-au strâns mâinile. Ba chiar Băluță a făcut o plecăciune adâncă în fața fostului primar general care acum este președintele României.

„Vreau doar să ajut un impostor să meargă prin vot popular acasă! Unde știe cel mai bine ce are de făcut, adică să stea să se odihnească. Acest om putem să-l comparăm cu cine vreți, cu Nero. Putem să-l comparăm cu eroii filmelor lui Quentin Tarantino, Django de exemplu. E un om capabil să dea foc acestei țări”, spunea Băluță despre Nicușor Dan în martie 2025.

Acum, primarul sectorului 4 spune că a fost vorba despre o „dezbatere”.

„Este o dovadă de normalitate ceea ce ați văzut. Doi ameni normali care se revăd după o dispută, după o luptă politică și se tratează cu respectul cuvenit, pentru că așa este normal și așa arată o societate normală, nu una plină de ură, de dispreț. Trebuie de fiecare dată să onorăm corespunzător câștigătorul”, a spus Băluță.

„Este normalitatea în campania electorală. Reprezintă un moment în care dezavantajele, dacă vreți, defectele pe care le identifici adversarului tău politic - și nu dușmanului - sunt prezentate în niște tușe extrem de interesante. Odată ce este finalizată lupta și odată ce viața trebuie să meargă înainte, fiecare dintre noi trebuie să-și vadă de ceea ce are de făcut, pentru că atât domnul președinte, cât și eu am fost puși fiecare dintre noi în pozițiile respective tocmai pentru a îndeplini voința oamenilor. Despre asta este vorba, ceea ce ați văzut într-o campanie electorală și uitați-vă și în Statele Unite, uitați-vă și în alte țări, reprezintă o dispută fără lovituri sub centură, cel puțin în ceea ce mă privește, este o dezbatere cu tușe mai aparte”, a adăugat el.

Editor : M.B.