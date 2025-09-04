Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce spune despre relația cu Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că primele sale 100 de zile de mandat au fost marcate de formarea unui guvern stabil, deficitul bugetar și de prezența externă, iar prestația sa ar fi una de nota 8, într-o evaluare personală. Despre relația cu Ilie Bolojan a spus că este una care funcționează, dar a admis existența unor tensiuni.

Nota lui Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat

Într-un interviu acordat pentru Antena 1, rugat să-și evalueze primele 100 de zile de mandat, președintele Nicușlor Dan a declarat că este „o persoană exigentă”, iar prestația sa în această perioadă a fost de nota 7-8.

„Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România”, a declarat președintele Dan.

Întrebat ce ar fi făcut diferit, şeful statului a răspuns: „Tot timpul te gândeşti că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele şi ele au fost atinse”.

Relația cu Ilie Bolojan

Preşedintele Nicuşor Dan a spus că acum coaliţia de guvernare funcţionează, chiar dacă oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile. Despre relaţia cu Bolojan, el a spus că este una corectă. Şeful statului a menţionat că ceea ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni.

„Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, coaliţia funcţionează. Discuţiile sunt bune. Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în plan uman, se mai întâmplă lucruri”, a spus șeful statului.

Chestionat privind o demisie a lui Ilie Bolojan, președintele a spus că „ce contează este că coaliţia are două luni şi jumătate de funcţionare”.

„E foarte probabil ca acest al doilea pachet de măsuri să treacă. Funcţionează. Ce spun oamenii între ei e mai puţin important. Nu e la ce ar trebui să fim atenţi acum, ci care sunt deciziile”, a spus Nicușor Dan, evitând un răspuns clar legat de eventualele tensiuni dintre liderii Coaliției și dintre el și premier.

