Cum s-a viralizat în România un raport atribuit în mod fals Congresului SUA. Analiza directorului INSCOP

Valul de dezinformare declanșat de raportul provizoriu al consilierilor majorității care lucrează în Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a SUA arată cât de vulnerabilă poate fi opinia publică la interpretări eronate, potrivit unei analize a lui Remus Ștefureac, directorul INSCOP Reasearch. Raportul nu este oficial și nu trebuie confundat cu o poziție a Congresului american, însă repercusiunile sale în spațiul politic și mediatic din România au fost imediate și semnificative.

„Acest raport a produs valuri mediatice și politice importante în spațiul public. Numai în perioada 3–5 februarie 2026, mediatizarea online a Raportului Congresului SUA a generat un impact total estimat de 14,3 milioane de vizualizări din aproape 800 de mențiuni în surse relevante, potrivit evaluării platformei Newsvibe.ro, ceea ce indică o temă cu penetrare rapidă și vizibilitate mare”, spune Ștefureac.

Raportul: provizoriu, neasumat bipartizan și interpretat greșit

Raportul a fost întocmit de stafful consilierilor majorității și nu a fost asumat de întreaga Comisie Juridică, nu a fost preluat de Comisia similară din Senat și nici nu reprezintă o poziție oficială a Congresului SUA.

„E ca și cum consilierii parlamentarilor puterii din Comisia de politică externă a Camerei Deputaților ar scrie un raport preliminar pe tema suveranității Danemarcei, iar noi ne-am apuca să țipăm că Parlamentul atacă SUA, deși Parlamentul habar nu are de conținutul său”, a mai explicat directorul INSCOP.

Citește și: Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din România și ingerința în alegerile naționale din statele membre

Impactul mediatic și percepția publică

Între 3 și 5 februarie 2026, mediatizarea raportului a generat aproximativ 14,3 milioane de vizualizări online din aproape 800 de mențiuni, potrivit platformei Newsvibe.ro.

În presă, raportul a fost asociat cu:

România și alegerile prezidențiale din 2024;

Comisia Europeană/UE;

Platforme precum TikTok și actori politici locali;

Relația tensionată SUA–UE în presa mainstream.

Citește și: Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor: „Ingerințele ruse au fost evidențiate de rapoarte NATO”

Sondaje: românii conștienți de riscurile dezinformării

Datele sociologice arată că publicul român percepe puternic efectele războiului hibrid:

75,9% cred că dezinformarea influențează opțiunile de vot;

61,1% consideră că alte state influențează alegerile prezidențiale.

Când au fost întrebați despre sursele propagandei și știrilor false:

Rusia – 45,3%

China – 11,8%

SUA – 5,8%

Uniunea Europeană – 3,6%

Alte țări menționate sunt Ucraina, Germania, Franța, Ungaria.

De asemenea, 82,2% dintre români cred că dezinformarea reprezintă o amenințare majoră la adresa securității naționale.

Raportul vine într-un context complicat în care datele sociologice explică destul de clar modul în care se raportează românii la dezinformări, la riscurile războiului hibrid pentru alegeri și pentru securitatea națională în ansamblu.

Într-un sondaj INSCOP Research din 2025, întrebați în ce măsură cred că opțiunile de vot ale românilor sunt afectate de dezinformare și știri false, 75,9% dintre participanții la sondaj cred că în foarte mare măsură și destul de mare măsură opțiunile de vot ale românilor sunt afectate de dezinformare și știri false.

Tot într-un sondaj INSCOP din 2025, care a măsurat ideea influențării alegerilor prezidențiale de către alte state, 61,1% dintre români declarau în foarte mare măsură și destul de mare măsură că alegerea președintelui este influențată puternic de acțiunile ostile ale altor state.

Contextul actual: manipulare și tehnologii sofisticate

Raportul și reacțiile generate vin într-un context de explozii de știri false pe rețelele sociale, folosind tehnologii sofisticate și inteligență artificială pentru a:

Influența și manipula opinii;

Polariza societatea;

Semăna neîncredere și discordie în comunități democratice.

Valul de dezinformare declanșat de raportul provizoriu al consilierilor majorității Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților arată cât de vulnerabilă poate fi opinia publică la interpretări eronate. Raportul nu este oficial și nu trebuie confundat cu o poziție a Congresului SUA, însă repercusiunile sale în spațiul politic și mediatic din România au fost imediate și semnificative.

Editor : Ana Petrescu